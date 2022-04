► YouTuber onder vuur nadat hij vliegtuigcrash vervalst ‘voor de views’

Het zijn indrukwekkende beelden. Onder een stralende zon en een helderblauwe lucht zien we de voormalig olympische snowboarder plots panikeren in het vliegtuigje. “Holy s-. Ik vlieg boven de bergen en ik heb een kapotte motor”, klinkt het. De propeller stopt met draaien en het toestel daalt. Jacob, die zijn parachute al aan heeft, besluit om te springen. De YouTuber komt veilig aan op de grond en wordt gered door lokale boeren. “Dit is waarom ik altijd met een parachute vlieg.” Maar het vliegtuigje stort te pletter tegen een bergwand.

Het hele gebeuren wordt uitgebreid vastgelegd op camera. Op het toestel zijn er meerdere camera’s bevestigd en Jacob zelf documenteerde zijn parachutesprong met een selfiestick. De video ‘Ik heb mijn vliegtuig laten neerstorten’ verschijnt op zijn YouTube-kanaal en leverde de 28-jarige Amerikaan intussen ruim twee miljoen views op.

Vliegbrevet

Ook bij de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA belandde de video op de radar. Die oordeelt nu, na onderzoek, dat het om een opzettelijke stunt ging en dat zijn acties levens in gevaar brachten. Onder meer het aantal opgestelde camera’s, het feit dat hij al een parachute droeg en dat hij de deur halverwege de vlucht opende - vóór de beweerde motorstoring - doet allemaal twijfel zaaien over zijn beweringen dat het een echte noodsituatie was.

Ook stelde de luchtvaartautoriteit vast dat Jacob niet heeft geprobeerd om de luchtverkeersleiding te contacteren, om de motor opnieuw op te starten of om een veilige landingsplaats te vinden - hoewel er “meerdere veilige gebieden binnen glijbereik waren”.

“U toonde een gebrek aan zorg, oordeel en verantwoordelijkheid door ervoor te kiezen uit een vliegtuig te springen enkel en alleen om de beelden van de crash te kunnen opnemen.” De FAA liet met onmiddellijke ingang het vliegbrevet van Jacob intrekken. Ook op sociale media ligt de YouTuber sindsdien onder vuur. ‘Sensatiezucht’, ‘alles voor de views’ en een ‘schande voor de vlieggemeenschap’, schrijven verschillende kijkers onder zijn video’s.

Gehaat

Afgelopen weekend reageerde de YouTuber voor het eerst zelf in een reactievideo. “Ik had niet gedacht dat de video zoveel stof zou doen opwaaien”, klonk het. Jacob zei niet of hij akkoord is met de bevindingen van de FAA, maar leverde wel zijn licentie in.

Op de vraag of hij ooit zou proberen zijn licentie terug te krijgen en weer een vliegtuig zou besturen, zei hij: “De luchtvaartgemeenschap is behoorlijk hard voor me geweest, dus ik denk erover om helemaal te stoppen en het op te geven, gewoon omdat ik gehaat ben.”