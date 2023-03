Yannick Verberckmoes over de laatste dag van het Reuzegom-proces: ‘Er zijn nog heel wat vragen waar de familie geen antwoorden op gekregen heeft’

Op de laatste zittingsdag van het Reuzegom-proces nam de familie van Sanda Dia het woord. Journalist Yannick Verberckmoes volgt de rechtszaak voor De Morgen.

Dag Yannick, hoe is de laatste zittingsdag verlopen?

“Vandaag is vooral de familie van Sanda Dia aan het woord gekomen. Dat was natuurlijk heel emotioneel. Zijn vader Ousmane Dia richtte zich tot de Reuzegommers en zei dat zij geen echte vrienden waren van Sanda Dia, omdat vrienden elkaar nooit zoiets zouden aandoen. Opmerkelijk was ook dat hij zei dat niemand een poging heeft ondernomen om toenadering te zoeken tot de familie, behalve één Reuzegommer die hij toevallig ontmoet heeft op het kerkhof. Hij veegde eigenlijk de spijtbetuigingen van de Reuzegommers van tafel, want volgens hem zijn die niet oprecht.”

“Ook de toespraken van de andere familieleden waren heel aangrijpend, vooral die van de vrouw van Ousmane Dia. Zij vertelde dat ze bang is om te gaan werken, omdat ze vreest dat hij zichzelf iets zal aandoen. Het is de eerste keer dat de familieleden zelf hun emoties uitspreken, dat komt natuurlijk veel harder binnen. Het was dan ook muisstil na het einde van de zitting.”

“Er zijn nog heel wat vragen waar de familie tijdens het proces geen antwoord op gekregen heeft. Zo is de groep in Leuven aangesproken door een professor Geneeskunde die zich zorgen maakte over Sanda Dia. Een Reuzegommer zou dan beweerd hebben dat hij zelf een geneeskundestudent is en dat de doop niet lang meer zou duren. Het is nog altijd niet duidelijk wie van de achttien dat was. De vraag blijft ook wie nu juist de vissaus aan Sanda Dia heeft toegediend, daar zwijgen de Reuzegommers in alle talen over. De familie zit dus nog altijd met veel frustraties. Je zou denken dat over deze zaak intussen alles gezegd is en dat klopt ook, maar toch zijn er geen antwoorden gekomen op die cruciale vragen.”

“Nadien mocht de verdediging nog repliceren, maar dat bleef bij twee korte tussenkomsten van Walter Damen en Jan De Man. Die laatste sprak in naam van alle advocaten. De teneur daar was dat alles nu gezegd is, nu is het aan het hof om zijn werk te doen.”

Hoe reageerden de Reuzegommers op de emotionele toespraken van de familie?

“De meesten zaten met hun hoofd gebogen te luisteren, dat viel wel op. Zeker de Reuzegommers op de eerste rij staarden naar de grond.”

“Helemaal op het einde van de zitting kregen enkele Reuzegommers ook nog even het woord. De eerste verklaring van ‘Strontvlieg’ kwam een beetje gekunsteld over, misschien omdat hij het op papier had gezet. De schachtentemmer ‘Janker’, tegen wie de zwaarste straf gevorderd is, kreeg het heel moeilijk. Is dat dan door de gevangenisstraf die hem boven het hoofd hangt of door de verklaringen van de familie, dat is moeilijk te zeggen. Het zijn wel dat soort tussenkomsten waarbij je beseft dat het om jonge mensen gaat, die nog heel hun leven voor zich hebben.”

Wat gebeurt er nu verder?

“Het hof van beroep in Antwerpen neemt de zaak nu in beraad en velt een arrest op 26 mei. Het hof moet beslissen of het de zaak evoceert, waarbij het dus de zaak volledig uit handen neemt van de rechtbank in Hasselt en zelf over de feiten oordeelt. In principe kan het hof van beroep nog altijd zeggen dat heel het proces teruggestuurd wordt naar Hasselt, maar ik vermoed dat dat niet zal gebeuren. Het hele proces is nu eigenlijk al gevoerd in Antwerpen. Hoogstwaarschijnlijk zal het hof van beroep dus meteen ook het eindoordeel vellen en de straffen uitspreken.”

Voor Sven De Baere, een van de advocaten van de vader van Sanda Dia, zijn alle Reuzegommers schuldig over de hele lijn. Hoe verwacht jij dat het hof daarover zal oordelen?

“Dat is heel moeilijk, omdat Reuzegom als club niet terechtstaat. Het zijn achttien individuele mensen, voor wie telkens één straf is gevorderd. Je moet dus eigenlijk voor elke Reuzegommer afwegen wat hij precies gedaan heeft en welke straf daar tegenover staat. Voor de eerste tenlastelegging, het toedienen van schadelijke stoffen, lijkt het mij bijvoorbeeld moeilijk om iedereen te veroordelen omdat het nog altijd niet duidelijk wie Sanda Dia de vissaus heeft gegeven.”

“Voor andere dingen, zoals mensonterende behandeling, zou je kunnen zeggen dat iedereen die deelnam aan de doop zich daaraan schuldig maakte. Dan komen er veel meer Reuzegommers in aanmerking. Maar voor de zwaarste tenlasteleggingen, het toedienen van giftige stoffen en onopzettelijke doding, is dat veel minder duidelijk.”

“Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tussen 18 en 50 maanden, maar het is moeilijk te zeggen of er ook iemand effectief naar de gevangenis zal moeten. Mogelijk krijgt een groot deel van de Reuzegommers werkstraffen. De reden waarom de samenleving zo bezig is met dit proces, is ook net omdat het moreel zo moeilijk is om hier een oordeel over te vellen. Je ziet dat die jongens niet de intentie hadden om iemand te doden, maar dat is wel gebeurd. De vraag hoe we daarmee omgaan is heel complex en dat maakt het ook moeilijk om te voorspellen wat de uitkomst van de zaak zal zijn.”