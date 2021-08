Yakuzaleider voor het eerst ter dood veroordeeld in Japan

Wat is de yakuza?

De yakuza, ook wel de Japanse maffia genoemd, is een enorme criminele organisatie met heel veel vertakkingen, waarvan de Kudo-kai een voorbeeld is. Naar schatting zouden er in totaal zo’n 58.000 actieve leden zijn. Daarmee is het een van de grootste bendes ter wereld. De naam ‘yakuza’ is een verwijzing naar een gezelschapsspel, en betekent figuurlijk ‘de slechtst mogelijke optie voor de tegenstander’.

Kenmerkend aan de organisatie zijn hun tattoos die hun hele lichaam bedekken en hun yubitsume-traditie. Daarbij wordt een vinger afgesneden als vorm van spijt en berouw. Maar omdat beide tradities zo herkenbaar zijn voor de Japanse politie, worden ze de laatste jaren vaak achterwege gelaten

Hoe zijn ze ontstaan?

De moderne yakuza stammen af uit de 17de eeuw en hebben hun wortels in de smokkel- en gokwereld. Toen hadden ze ongeveer dezelfde rechten als de samoerai. Door hun banden met illegale activiteiten is hun populariteit en imago echter sterk gedaald doorheen de jaren.

Waar houden ze zich nu mee bezig?

Ze zijn verwikkeld in allerlei vormen van criminaliteit: wapen- en drugshandel, afpersing, overvallen en moord. Het is ook bekend dat zij proberen de Japanse verkiezingen te manipuleren door kandidaten financieel te steunen en vervolgens gewelddadig te controleren.

Kan Japan iets tegen de yakuza beginnen?

De Japanse politie kreeg lange tijd amper controle over de Japanse maffia. Corruptie en handhaving gingen hand in hand. Sinds 1992 is het aantal yakuzaleden aanzienlijk gedaald wegens een wet die zich richt op de bestrijding van de criminele organisatie. Toch oefenen de leden vandaag nog een belangrijke invloed uit in Japan, daarom is de terdoodveroordeling van de bendeleider Nomura zo opvallend.