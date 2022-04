Xander De Rycke gaat presenteren op Studio Brussel: ‘Bij andere zenders zou het moeilijker zijn’

Comedian Xander De Rycke (34) wordt vanaf volgende week de nieuwe sidekick van Eva De Roo in haar avondprogramma op Studio Brussel. ‘Ik zal een flinke dosis chaos introduceren.’

Vanwaar deze stap naar de radio?

De Rycke: “De vraag kwam van hen. Dat het net Studio Brussel is, is logisch: het is de zender waar ik de afgelopen zestien jaar kind aan huis was. In het verleden heb ik al eens overgenomen van Otto-Jan Ham en Gunther D.

“Ik heb de afgelopen vijf jaar altijd een goede klik met Eva gehad. Als ik langsging bij Studio Brussel om een nieuwe show te promoten, was dat ook telkens in haar programma. Ze snapt mijn humor, mijn sarcasme. Ze heeft een goede lach. Het was altijd een beetje chaos en lol. Eind november belde ze me om te vragen of ik na haar zwangerschapsverlof haar sidekick wou worden. Het is de perfecte mengeling van niet te veel druk op mijn schouders en toch mee radio kunnen maken.”

Zo’n radioprogramma is een strak format. Ga je je niet moeten inhouden?

“Tot nu toe is er nog geen enkele indicatie geweest dat ik zal moeten opletten, van StuBru noch van Eva. Het zou ook heel stom zijn om een comedian te vragen mee te presenteren en hem vervolgens te beperken in alles wat hij doet. De running gag is natuurlijk dat we klachtenbrieven zullen krijgen, maar dat zal allemaal goed meevallen. Ik weet dat ik die naam heb, maar ik weet mezelf ook wel te gedragen. Het is niet dat ik een of andere zot ben.”

Je staat bekend om je mediakritiek. Wordt dat niet moeilijk?

“De meeste mensen die bij Studio Brussel werken of gewerkt hebben, was ik al genegen. En dat was wederzijds, anders zou dit natuurlijk niet gebeuren. Het is dus niet zo dat ik dat gebouw zal binnenstappen en denken: ‘Met die mens heb ik ruzie’ en ‘Die heb ik al eens door de mangel gehaald’.

“Bij andere zenders zou dat moeilijker zijn. Als je al vijf jaar een zaalshow brengt waarin je moppen maakt over Niels Destadsbader en dan de volgende dag in de ogen moet kijken van Niels Destadsbader en doen alsof er nooit iets gebeurd is... Dat zou niet gaan.”

Wat wordt jouw rol juist in de show?

“Het is geen leugen als ik zeg dat we nog niet precies weten wat die show zal worden. Er zullen wel enkele vaste rubrieken zijn, maar ik introduceer ook een flinke portie chaos, dus we gaan dat niet tot in de details uitschrijven.

“Weet je, ik heb er geen probleem mee om mezelf op de tweede plaats te zetten. Ik vind ‘sidekick’ geen denigrerende term. Ik ben zeer blij dat Eva het heft in handen neemt en de rode draad blijft van de show. Ik ben echt de nar die aan de zijkant van de troon met ballen jongleert.

“Ik heb een grote liefde voor film en videogames, dus ik zal op woensdag de nieuwe releases bespreken. Ik mag ook impact hebben op de muziekkeuze. Ik ga in iedere show minimaal drie nummers stoppen die ik zelf leuk vind. Ik ga nooit kunnen liegen: als ik een plaat moet aankondigen waar ik niks aan vind, zal ik niet kunnen wegsteken dat dat mijn genre niet is. Maar daar hebben ze vrede mee.”

Welke muziek wil je zeker draaien?

“Ik heb de muzieksmaak van een pubermeisje uit 2003. Het grappige is eigenlijk dat Eva en ik dezelfde muzieksmaak hebben, maar ze gebruikt mij als excuus voor haar guilty pleasures. Dat is Jimmy Eat World, Sum 41, The Rasmus. In het heden is dat dan Twenty One Pilots en Imagine Dragons. Dat gaan we toch wat meer introduceren. Het mag soms wat minder Zwangere Guy zijn en wat meer ‘All the Small Things’ van blink-182. Ik weet dat je dat nummer kent, en je kent het vanbuiten.”

Het is een interim-opdracht, tot de zomer. Bestaat er een kans dat daar een vervolg op komt?

“Dinsdag begint het en het loopt tot half juni. Het is voor iedereen nog aftasten. De tour van mijn zaalshow loopt ook tot half juni, het was mijn plan om dan een sabbatjaar te nemen. Mijn agenda is vrij tot eind 2023. We zullen dan wel zien hoe goed het voor iedereen bevallen is, of hoeveel schade ik berokkend heb.”