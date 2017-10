WWF waarschuwt: "Nu minderen met vlees, want overconsumptie verwoest onze planeet"

Uitgestrekte sojaplantages in Brazilië, de tweede grootste sojaproducent ter wereld.

Slecht nieuws voor de liefhebbers van "een goed stukske vlees", want in een nieuw rapport waarschuwt het Wereld Natuur Fonds (WWF) voor de desastreuze gevolgen van onze overconsumptie van vlees en zuivelproducten. De teelt van voedergewassen, bestemd voor diervoeding, is immers buitengewoon belastend voor onze planeet, zegt de organisatie.

Volgens het WWF is 60 procent van het verlies van de globale biodiversiteit te wijten aan onze overconsumptie van vlees en zuivelproducten. De grote schuldige is daarbij de teelt van gewassen zoals soja voor de voeding van kippen, varkens en andere dieren.

Appetite for Destruction

"Veel mensen zijn op de hoogte van de impact van een dieet met vlees op water, land en habitat en de implicaties van de bijbehorende uitstoot van broeikasgassen. Maar weinig mensen weten dat de grootste impact afkomstig is van de gewassen die de dieren eten," schrijft WWF in het nieuwe rapport 'Appetite for Destruction' (letterlijk vertaald: 'Honger naar Vernietiging').

De gigantische hoeveelheid land die nodig is om eiwitrijke gewassen te telen heeft een verwoestend effect op diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving, vooral in kwetsbare gebieden zoals het Amazonewoud, het Kongobekken en de Himalaya, zegt het WWF. Dit brengt de toekomst van de mensheid en de natuur in gevaar, aldus de milieuorganisatie.

6 kippen vs. 1 kip

En hoewel de kweek van bijvoorbeeld pluimvee toeneemt - momenteel leven er meer dan 23 miljard kippen, kalkoenen, ganzen, eenden en parelhoenders op aarde - gaat de kwaliteit van het vlees achteruit. Vandaag moet je zes kippen eten om evenveel Omega 3-vetzuren binnen te krijgen als van één kip in de jaren 1970, haalt het WWF aan.

Iedereen veganist?

Roept het WWF nu iedereen op om vegetariër of veganist te worden? Nee, dat niet. "Als iedereen de aanbevolen hoeveelheid dierlijke producten zou eten, dan zouden we 13% minder land nodig hebben om voedingsgewassen te telen. Dat betekent dat we een gebied zo groot als anderhalve keer de Europese Unie kunnen sparen van landbouwproductie," luidt het bij de organisatie.

Omgekeerde voedingsdriehoek

De recent gelanceerde nieuwe omgekeerde voedingsdriehoek maant ons overigens ook aan om minder vlees en zuivelproducten te consumeren. Volgens het Vlaams Instituut Gezond Leven hebben we per dag ongeveer 50 tot 80 g eiwitten nodig, afhankelijk van leeftijd, geslacht en activiteitsniveau. Uit een studie van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid in 2015 blijkt echter dat meer dan de helft van de Belgische bevolking de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid overschrijdt.

Eiwitten vind je overigens niet alleen in dierlijke producten terug. Plantaardige producten zoals granen, peulvruchten en noten, maar ook groenten en aardappelen bevatten eiwitten.