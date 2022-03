WWF: ‘Als iedereen leeft als een Belg, hebben we vier aardes nodig’

De Belg leeft op erg grote voet. Als iedereen leefde als de Belg, zou de planeet vandaag door de voorraden zitten waarin de natuur op een jaar kan voorzien, berekende ngo WWF. De rest van het jaar zouden we dan op krediet moeten leven en snijden in het natuurlijk kapitaal van de aarde. WWF roept 26 maart daarom uit tot de Belgische Overshoot Day. Opmerkelijk: die dag valt in ons land een heel stuk vroeger dan in veel andere landen. Vorig jaar viel de wereldwijde Earth Overshoot Day op 29 juni, vier maanden later dan in België.

Volgens WWF is de situatie in ons land zelfs nog problematischer omdat België relatief weinig eigen natuurlijke hulpbronnen heeft en relatief weinig natuur om onze uitstoot te absorberen. In slechts één maand en tien dagen heeft ons land de aanvoer van zijn eigen ecosystemen opgebruikt. België verbruikt 8,5 keer meer dan het aan biocapaciteit kan leveren.

Fossiele brandstoffen

Daardoor reikt de Belgische ecologische voetafdruk tot in het buitenland. Om aan onze voedselnoden te voldoen, heeft België bijvoorbeeld 1,7 keer de capaciteit van ons land nodig. En om de koolstofuitstoot van de Belgen te kunnen absorberen - die maar liefst 65 procent van onze ecologische voetafdruk verklaart - hebben we 5,5 keer de capaciteit van ons land nodig.

De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen speelt ons parten, zegt WWF. De organisatie wijst erop dat België nog ieder jaar 11 miljard euro aan belastingvoordelen pompt in fossiele brandstoffen. “WWF roept op om een einde te maken aan deze subsidies.”

België is lang niet het enige land dat het slecht doet in het rapport. Om aan de behoeften van de wereldbevolking te voldoen, zijn 1,75 aardes nodig. “Zelfs een kind begrijpt dat het zo niet verder kan”, zegt Antoine Lebrun, algemeen directeur van WWF België. “Wat op het spel staat, is het behoud van de levensomstandigheden die de mensheid in staat hebben gesteld op aarde te gedijen. Maar het ergste is nog niet onvermijdelijk. Eén ding is zeker: als we nu niets doen, kost het ons morgen meer.”