Wrap it up: maak nu deze wrap met krokante avocado en garnaal

Wat heb je nodig:

2 avocado's

4 tortilla-wraps

120 g paneermeel

1 ei, geklutst

120 g bloem

200 g grijze garnalen

1 rode ui, gesnipperd

250 g ijsbergsla

handvol kerstomaatjes, in vier

6 el platte kaas

1/2 teentje knoflook, geperst

1 el gehakte bieslook

1 tl paprikapoeder

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 180°. Snij de avocado's in de lengte door, verwijder de pit en haal de schil weg. Snij het vruchtvlees in partjes en kruid met peper en zout. Haal de partjes eerst door de bloem, dan door het geklutst ei en tot slot door het paneermeel. Leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat en zet 15 minuten in de oven. Keer ze halverwege om.

Stap 2: Meng de look, bieslook en paprikapoeder onder de platte kaas. Kruid met peper en zout.

Stap 3: Verwarm de tortilla's 30 seconden in de microgolfoven. Besmeer elke tortilla met de platte kaas. Verdeel er de ijsbergsla, rode ui en de tomaatjes over. Leg er de krokante avocadoreepjes op en bestrooi met de garnalen. Rol de wraps op.