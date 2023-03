‘Wraakroepend’ en ‘niet netjes’, maar geen fraude: over de ophefmakende exit van ACV-voorzitter Leemans

Een lid van het ‘georganiseerd profitariaat’, een ‘profiteur’ en een voorbeeld van ‘hoe sommige vakbonden ons welvaartsmodel bedreigen’. Veel werknemers krijgen bloemen of complimenten wanneer ze hun pensioen aankondigen, maar vakbondsvoorzitter Marc Leemans (61) wordt vooral op verwensingen van politici en opiniemakers getrakteerd. Het ACV zal hem in januari van volgend jaar op zijn vraag ontslaan. Daardoor krijgt hij via het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) een uitkering. De vakbondsorganisatie zal hem tot aan zijn pensioen nog een extra toelage uitkeren.

De beslissing ligt gevoelig. Het brugpensioen werd door de regering-Di Rupo en de regering-Michel sterk afgebouwd. De voorwaarden werden strenger en dat is duidelijk te zien in de werkloosheidsstatistieken. In 2010 vielen nog zo’n 120.000 mensen onder het systeem, in het eerste kwartaal van dit jaar waren dat er nog iets meer dan 18.000.

Syndicaten betoogden sterk tegen de afbouw van het SWT. Het is daarom symbolisch dat de topman van een vakbondsorganisatie, die jaarlijks 100.000 euro bruto verdient, nog snel gebruikmaakt van een regeling die voor steeds minder werkenden toegankelijk is. Vooral vanuit de Vlaamse regeringspartijen is de kritiek op Leemans scherp. “Totaal onverantwoord. Dit is wraakroepend”, schijft cd&v-voorzitter Sammy Mahdi op Twitter. “Reden te meer om het brugpensioen af te schaffen.” Axel Ronse (N-VA) vraagt dan weer een hoorzitting in het Vlaams Parlement aan om het over de rol van het ACV binnen de VDAB te hebben. De beschuldigingen van sociale fraude keren eveneens terug bij de jongerenfractie van Open Vld. Zij dreigen aangifte te doen bij de sociale inspectie als Leemans zijn plannen daadwerkelijk uitvoert.

De vakbondsvoorzitter haalt zich de woede van de publieke opinie op de hals, maar juridisch adviseur bij SD Worx Jan Vanthournout denkt niet dat hij ooit veroordeeld zal worden. “Veel mensen vinden dit niet netjes en geloven dat het niet meer van deze tijd is, maar daarom is het nog geen sociale fraude.” Het SWT is algemeen toegankelijk voor wie 62 jaar is en na een carrière van minstens 40 jaar ontslagen wordt. Leemans voldoet in januari van volgend jaar aan die wettelijk bepaalde voorwaarden.

Dat de arbeidsovereenkomst op zijn eigen vraag beëindigd wordt, vormt volgens Vanthournout geen probleem. Het ACV blijft daarom behoorlijk kalm onder de druk van politici die met juridische procedures dreigen. “Onze organisatie heeft het SWT altijd verdedigd. De wettelijke mogelijkheden in het land gelden voor elke burger”, zegt woordvoerder David Vanbellinghen. De vakbond laat daarbij weten dat verschillende andere werknemers van het systeem gebruikmaken.

Lees ook Bart Eeckhout: ‘De afscheidnemende vakbondsleider kiest er dus voor om de samenleving te laten opdraaien voor enkele jaartjes vervroegd pensioen’

Impact op schatkist beperkt

Het is begrijpelijk dat jongere burgers verontwaardigd zijn omdat ze nog jaren mogen werken om de uitkering van een grootverdiener te financieren, maar de commotie uit politieke hoek is enigszins verwonderlijk. Leemans maakt immers gewoon gebruik van een systeem dat beleidsmakers zelf niet afgebouwd hebben. Het imago van het ACV krijgt weliswaar een deuk, maar volgens Vanthournout is de impact op de schatkist in dit scenario mogelijk beperkt.

“De werkgever moet de ontslagen werknemer eerst nog een opzeg betalen. Bij een lange anciënniteit duurt dat wel even. Wanneer het SWT nadien in werking treedt en de werknemer een toelage van de overheid ontvangt, gaat het over een kortere periode en is het niet noodzakelijk veel duurder dan een vervroegd pensioen.”

Tot Leemans werkelijk pensioengerechtigd is, moet hij beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. De kans is echter klein dat hij ooit opgebeld zal worden om zijn diensten bij een ander bedrijf aan te bieden. Slechts een kleine minderheid van de mensen die in het SWT stapt, gaat later weer aan de slag. Het is daarom een gemiste kans dat de vakbondsvoorzitter er niet gewoon voor koos om in de laatste jaren van zijn carrière wat gas terug te nemen en in een andere rol verder te gaan.

Zeker omdat vakbonden al langer voor werkbaar werk pleiten en vragen om oudere werknemers niet zomaar af te schrijven. Geen slecht idee, aangezien door de vergrijzing de druk op de sociale zekerheid toeneemt en mensen collectief langer aan de slag moeten blijven. In de jaren 70 werd het brugpensioen uitgedacht met de overtuiging dat iedere bruggepensioneerde door een jonge werknemer vervangen zou worden. Dat bleek niet te kloppen en er zijn nu minder starters in verhouding met het aantal werkenden. Dat maakt de situatie nog nijpender.

De andere grote vakbondsorganisaties onthouden zich woensdag van commentaar. Het ABVV vindt het jammer dat de focus niet op de verdiensten van Leemans ligt en in de liberale hoek vindt men de discussie niet wenselijk. Eind deze week vergadert de Groep van Tien, waarin de belangrijkste onderhandelaars van de sociale partners vertegenwoordigd zijn, over de toekomst van SWT. Misschien kan Leemans daar wél bloemen en complimenten in ontvangst nemen.