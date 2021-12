Wout van Aert zet ook in Loenhout zegereeks verder en sluit 2021 af met perfect crossrapport

Het is voor Van Aert zijn derde zege in Loenhout, na 2014 en 2016. De voorbije drie edities waren een prooi voor Mathieu van der Poel, die donderdag ontbrak met rugproblemen. Vorig jaar ging de cross in Loenhout niet door door de coronapandemie. Van Aert is sinds zijn terugkeer in het veld op 4 december in Boom ongeslagen.

In tegenstelling tot de onemanshow in Zolder nam hij geen razende start. Sweeck, Aerts en Hermans namen aanvankelijk het initiatief. Van Aert keek bij afwezigheid van Mathieu van der Poel de kat uit de boom, verscheen aan het einde van de tweede ronde aan het front en joeg gestaag het tempo op. Sweeck en Hermans volgden. Aerts moest achtervolgen, Iserbyt werd ver teruggeslagen na onder meer een oponthoud in de materiaalpost. Wie wel nog kwam aansluiten: Michael Vanthourenhout. Halfweg cross vervoegde hij het leidende trio.

Beeld Photo News

Toen diezelfde Vanthourenhout enkele seconden voorop reed, vlamde Van Aert er op het zwaarste stuk van het parcours in één ruk naartoe. Hermans en Sweeck kregen op een strook van zo’n 150 meter tien seconden aan de broek. Vanthourenhout beet zich vast in het wiel van de Belgische kampioen - die een klein slippertje maakte zonder erg -, maar moest ook zijn meerdere erkennen. Wout ging op twee ronden van het einde solo.

Ontketend kwam de zege van Van Aert niet meer in het gedrang. Vanthourenhout hield Aerts - hij reed een sterk tweede deel - af voor de tweede plaats. Leider Aerts doet wel een goede zaak in het X²O-klassement.