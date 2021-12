Wout van Aert verpulvert tegenstand bij wederoptreden in modderpoel van Boom

Dat hij zich “wou amuseren”, vertelde Wout van Aert voor de Superprestigemanche van Boom. Geen druk. Niets moest, alles mocht. Niemand die ook écht verwachte dat hij (zeker op deze manier) zou winnen, toch?

De Belgisch kampioen, die vanop de derde rij startte, verscheen al snel voorin de race. Hij was in orde - zoveel was dan al duidelijk. In de tweede ronde achtte hij zijn moment gekomen. Op een helling waar iedereen moest lopen, knalde hij als enige naar boven. Alleen Toon Aerts kon nog naar Van Aert toerijden, maar de kopman van de Baloise Trek Lions schoof onderuit in een linke afdaling.

Beeld Photo News

En ‘t was gebeurd. Van Aert alleen. Zijn concurrenten zouden de Belgische tricolore niet meer terugzien. Van Aert scheurde door de modder en voerde een onemanshow op. Van 30 seconden ging het al snel naar twee minuten - pijnlijk voor Iserbyt en co.

In de voorlaatste ronde dan toch nog opschudding: Van Aert ging stevig onderuit. Zonder lichamelijk leed, maar zijn ketting lag er wel af. Het kon ‘m echter niet deren - hij had voldoende voorsprong en de materiaalpost was dichtbij.

Beeld BELGA

Van Aert rondde zijn demonstratie uiteindelijk af met liefst 1'40" voorsprong op het nummer twee, Toon Aerts. Lars van der Haar eindigde als derde. Eli Iserbyt blijft met een vierde plaats leider in het klassement van de Superprestige, Tom Pidcock werd bij zijn debuut in het veld zevende.

De koning van het veld is terug! :crown::flag-be: @WoutvanAert pic.twitter.com/mO0tx1egsM — Play Sports (@playsports) 4 december 2021

Van Aert: “Dit had ik totaal niet verwacht”

En of hij het leuk vond. “Ik voelde bij de start al dat ik goed was doordat ik snel kon opschuiven”, vertelde Van Aert kort na zijn overwinning in Boom. “Ik heb daarna de val van Aerts niet zien gebeuren, maar zag plots wel dat ik een grote kloof had. Vanaf dan was het zaak om mijn eigen tempo te zoeken en dat lag blijkbaar hoger dan dat van de rest.”

In Boom was het ploeteren in de modder, volgende week wordt het wellicht sneeuw vreten in Val di Sole. “Ik ben benieuwd hoe dat zal gaan. Ik ben nooit een sneeuwkoning geweest om het zo te zeggen, dus dat wordt wellicht een wedstrijd met een bang hartje.”

“Ik wil uit deze zege niet al te veel conclusies trekken, maar het is in elk geval een veel betere start dan waar ik op had gehoopt. Dit doet deugd en het toont aan dat al die trainingsuren de afgelopen weken in winterse omstandigheden niet voor niets zijn geweest.”