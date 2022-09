Wout van Aert verlengt contract bij Jumbo-Visma: ‘Mijn thuis gevonden’

Van Aert zegt “uiteraard blij” te zijn met zijn contractverlenging. “Ik voel me heel goed bij deze ploeg. We hebben al laten zien dat ik er tot mijn beste prestaties kan komen. Dat is mede te danken aan de omkadering die ik er krijg. Dat ze opnieuw met me wilden praten verraste me, maar het is een mooie erkenning. We waren er snel uit dat we langer met elkaar door wilden.”

Vertrouwen

“Ik geloof niet in de gevaren van een langere samenwerking, want ik heb ondervonden dat we er nu al vier jaar in slagen constant beter te worden”, vertelt Van Aert. “Eén van de leuzen van de ploeg is ‘elke dag beter’ en dat is niet zomaar uit de lucht gegrepen. We blijven verbeteren in de performance en ook naar buiten toe, de omkadering, alles. Daarom weet ik dat ik niet bang hoef te zijn om nog vier jaar langer bij deze ploeg te zijn. We gaan steeds voor het beste en dat maakte de keuze gemakkelijk. Dat is het vertrouwen dat ik geef aan de ploeg en het geeft mezelf veel gemoedsrust om er de komende jaren voor te kunnen gaan.”

Yes baby 🤩 The future looks bright 😊Thanks @JumboVismaRoad ! https://t.co/auOIVvPpEK — Wout van Aert (@WoutvanAert) 21 september 2022

‘Mijn thuis hier gevonden’

De contractverlenging stelt Van Aert in staat uitgekiend zijn sportieve doelen na te jagen. “Ik zoek altijd nieuwe uitdagingen en ik heb er nog genoeg te vervullen. Soms hoor ik wel eens de kritiek dat ik door de ploeg te weinig kansen krijg, maar ik geloof juist dat ik al veel meer kansen heb gekregen door de ontwikkeling die ik heb kunnen doormaken bij deze ploeg. In een ander team zou ik misschien enige kopman kunnen zijn in een grote ronde, maar ik zou bij lange na niet dezelfde benen hebben. Bij Jumbo-Visma ben ik op mijn best voorbereid en heb ik de sterkste ploegmaats rond mij. Ik heb al veel plezier gehaald uit mijn eigen successen en uit het teamsucces. Het is gewoon mooi om daar deel van uit te maken. Het is voor mij het perfecte plaatje. Ik ben blij dat ik mijn thuis hier gevonden heb.”

Van Aert kwam in 2019 bij Jumbo-Visma. Hij reed in de voorbije vier seizoenen een bijzonder indrukwekkend parcours. Hij won negen etappes en de groene trui in de Tour, werd winnaar van de Strade Bianche, Milaan-Sanremo, Gent-Wevelgem en Amstel Gold Race. Hij behaalde ook zilver in de olympische wegrit en hij behaalde twee keer WK zilver op het tijdrijden.