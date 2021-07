▶ Wout van Aert ontgoocheld na zesde plaats in tijdrit: ‘Neen: ik ben niet tevreden. Het zat er niet in’

Geen derde medaille voor België in Tokio. “Ik was nochtans gestart zoals het moest, maar kon mijn niveau in het tweede deel van de tijdrit niet vasthouden”, vervolgt Van Aert. “Ik voelde toen mijn tempo zakken en zat ook tegen de krampen aan. Uiteindelijk is die zesde plaats een eerlijk resultaat. Maar niet die waarop ik gehoopt had.”

Van Aert drukt nu even de pauzeknop in. “Na de Tour en de Spelen ga ik even bekomen, bij vrouw en kind. Eind augustus trek ik opnieuw op stage, daarna ga ik via de Ronde van Groot-Brittannië naar het WK.”