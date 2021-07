Wout van Aert knalt naar winst in generale repetitie voor Tokio

30,8 kilometer hengsten tegen de tijd door de wijngaarden in Saint-Émilion. Ziedaar de voorlaatste opdracht die het peloton in deze Tour wachtte. Veel meer dan de ritzege stond eigenlijk niet op het spel. Vraag was vooral of Tadej Pogacar naast het geel, het wit en de bollen nog een vierde ritzege mee naar huis zou nemen.

In ideale weersomstandigheden opende rode lantaarn Tim Declercq kort na de middag de debatten. De eerste richttijd kwam van diens ploegmaat Dries Devenyns. Hij klokte als eerste af onder de 38 minuten. Viervoudig eindwinnaar Chris Froome deed meer dan drieënhalve minuut langer over zijn tocht. Het is ooit anders geweest.

Beeld AFP

Het eerste duel kwam er toen Bjerg en Bissegger op pad waren. De twee rastijdrijders waren aan elkaar gewaagd. Beiden reden aan meer dan 50 kilometer per uur rond, al was de Zwitser iets beter dan de Deen. Bissegger liet een kloeke 36:37'93 achter op het bord. Aan Asgreen en Küng in eerste instantie om beter te doen.

In een nieuw Deens-Zwitsers onderonsje ging het nog sneller. Na 20 kilometer klokten Küng en Asgreen op 25 honderdsten na dezelfde chrono, aan de meet bleek de renner van Deceuninck-Quick.Step het best te hebben ingedeeld. Asgreen was 16 tellen sneller dan Küng en met 36:14'53 de nieuwe maat der dingen.

Kon er nog iemand beter? Die vraag mocht van tafel toen Van Aert van wal stak. Onze landgenoot ging op zoek naar een referentie richting de Olympische Spelen. Die kwam er, en hoe! Van Aert blies aan de tussenpunten iedereen weg. De tijden van Asgreen en Küng werden in Saint-Émilion aan gort gereden.

Met 35:53'54 zette Van Aert een kanontijd neer aan de finish. Tadej Pogacar moest zijn tijdrit al met 51,5 kilometer per uur afwerken, wou hij nog beter doen dan onze landgenoot. Een wonderdag zoals vorig jaar zat er niet in voor de Sloveen, die zijn eindzege uiteraard nooit meer in het gedrang zag komen.

Beeld BELGA

Wat veranderde er nog in de top van het klassement? Omzeggens niets. Jonas Vingegaard liet de beste chrono van de klassementsmannen noteren en gaf zijn tweede plaats in de eindstand daarmee nog wat extra glans. In de daguitslag werd de Deen derde, Pogacar werd achtste op 57 seconden.

En zo komen we opnieuw bij Wout van Aert uit. Onze landgenoot won in Saint-Émilion zijn tweede rit in deze Tour. Daarmee doet hij even goed als vorig jaar. Deze prestatie doet het beste verhopen voor de olympische wegrit en tijdrit volgende week in Tokio. Filippo Ganna is bij deze gewaarschuwd.