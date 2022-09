► Wout van Aert en Remco Evenepoel: ‘We kunnen elkaar gebruiken om wereldkampioen te worden’

Wout van Aert voelt zich goed, zegt hij. “Al had ik de eerste vijf à zes dagen last van de jetlag. Meer dan ik had verwacht. Het gevoel was niet top op de fiets, maar de afgelopen dagen gaat het echt goed op training. Ik ben blij dat ik hier op tijd was. Of ik dan ook klaar ben voor zondag? Ja, toch wel. Ik heb hier naartoe geleefd, het WK is mijn enige doel dit najaar. Na de Tour heb ik wat rust nodig gehad, maar ik heb ondertussen goed kunnen opbouwen. Ik ga zondag op mijn best zijn.”

Beeld Photo News

De Mount Pleasant wordt aanzien als dé scherprechter op dit WK. “De klim is lastiger dan op papier”, stelde Van Aert vast. “Er zit echt een steil stuk in. Het is een muur. Je kan er niet rustig op fietsen. Maar ik vind dat zeker niet slecht, ik moet die inspanning aankunnen. Het parcours moet me liggen.”

Vorig jaar was er na het WK wat wrevel tussen Van Aert en Evenepoel. “Nu is onze verstandhouding zoals die moet zijn. We weten dat we elkaar kunnen gebruiken om wereldkampioen te worden. Dus het is beter om overeen te komen en langs dezelfde kant van het touw te trekken. Dat we het kopmanschap delen, vind ik zeker niet lastig. Het is geen nadeel om meerdere ijzers in het vuur te hebben.”

Evenepoel: ‘Wout en ik moeten zolang mogelijk bij elkaar blijven’

De Belgische WK-ploeg ging vandaag de plaatselijke ronde in Wollongong verkennen, Remco Evenepoel opteerde voor een training op de rollen in het hotel. “Door het slechte weer koos ik ervoor om binnen te blijven. Maar ik ken het parcours en de Mount Pleasant al goed. Het is een klim waar je moeilijk van beneden tot boven vól kunt gaan. De helling is daarvoor te lang en te steil. Het tweede deel, wanneer je de top ziet liggen, wordt bepalend.”

Beeld Photo News

Van Aert vertelde dat de verstandhouding met Evenepoel goed zit. Dat bevestigde die laatste ook. “De rivaliteit is weg. We beseffen dat we zolang mogelijk bij elkaar moeten blijven tijdens de koers. We moeten elkaar ondersteunen, dat is de sleutel tot succes. Communicatie is ook belangrijk. We koersen zonder oortjes, daarom is belangrijk dat we bij elkaar blijven.”

“Het ideale scenario? Wegrijden met een groepje, met daarin Wout en mezelf. Ik wil heel graag wereldkampioen worden. Maar de drang is dit seizoen misschien iéts kleiner, omdat ik al een monument, een grote klassieker en een grote ronde heb gewonnen (respectievelijk Luik-Bastenaken-Luik, Clasica San Sebastian en de Vuelta, red.). Niets moet, alles mag. Ik wil sowieso ooit eens wereldkampioen worden, maar dat hoeft niet per se dit jaar. Al ga ik er natuurlijk alles aan doen.”