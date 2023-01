‘Wout is geen moderne man, maar hij maakt vorderingen’: Sarah De Bie, vrouw van Wout van Aert

Wout van Aert (28) rijgt de overwinningen ook in het veld dezer dagen aan elkaar. Echtgenote Sarah De Bie (27) en zoonlief Georges (2) kirren nog om een ándere reden van de pret, want ’s winters is hun Wout gewoon thuis. Binnenkort scheiden stages en wedstrijden de renner van Jumbo-Visma weer van zijn gezin. Sarah De Bie, huisvrouw met een diploma rechtspraktijk, schreef daarom een kinderboekje over liefde in een gezin waar één van de ouders vaak afwezig is. ‘Het is lastig om telkens opnieuw afscheid te nemen.’

Sarah De Bie heeft gevraagd om het interview te laten plaatsvinden in een Kempense brasserie, en niet ten huize Van Aert. Het huis moet een rustoord blijven in een wereld waarin iedereen een stukje van het gezin wil. Wout van Aert klaagde vorige maand nog over hoe fans te pas en te onpas komen aankloppen.

Is het zo erg?

Sarah De Bie: “Soms wel. De meesten willen een handtekening of een foto met Wout. Dan bellen ze wel vier keer aan. Maar Wout is vaak niet eens thuis, en soms wordt Georges wakker van de deurbel. We doen dus niet meer open. Wout is heel toegankelijk – zeker tijdens het veldritseizoen is hij makkelijk benaderbaar – maar er zijn grenzen. Ons huis is privé, we hopen dat mensen dat begrijpen.”

Wordt het soms griezelig?

De Bie: “Eén keer gaf een fan niet op: hij opende het poortje naast onze woning en liep doodleuk de achtertuin in. Wout, die nochtans niet snel kwaad wordt, liep boos naar buiten. Die man herkende hem niet eens: ‘Waar is Wout van Aert?’ vroeg hij verward. ‘Ga nú van mijn erf!’ beet Wout hem toe.

“Onze buren hebben een bouwbedrijf, en ze zeggen dat mensen op hun terrein wandelen om in onze achtertuin en woning binnen te kunnen kijken.”

‘Van al Wouts eigenschappen zou ik zijn bekendheid het makkelijkst kunnen missen’, schreef je vorige zomer in een column.

De Bie: “Georges en ik moeten Wout delen met de rest van de wereld, dat ben ik intussen wel gewend. We zijn dankbaar voor de steun van de fans, maar voor deze toestanden hebben we niet gekozen. Ons grote geluk is dat zijn bekendheid ons niet plots overkomen is. We hebben het hele traject, van hobbycrosser tot groene trui in de Tour, samen meegemaakt.

“Waar ik niet aan kan wennen, is dat mensen ook mij als publiek goed beschouwen. Vorige week, tijdens een veldrit, trok een toeschouwer mij naar zich toe voor een foto. Hij gaf me een dikke zoen op mijn wang. (Met weerzin) Dat dóé je toch niet? Ik heb gewacht tot de foto was genomen en ben meteen mijn gezicht gaan ontsmetten. Ik mag er niet aan denken dat ik een virus te pakken krijg en Wout besmet.”

Kunnen jullie voor de rest nog een normaal leven leiden?

De Bie: “Dat hangt ervan af. De zoo bezoeken is geen probleem: iedereen is daar bezig met de dieren en zijn kinderen en we worden amper aangeklampt. Op restaurant gaan is wat anders: enkele jaren geleden kreeg Wout een staande ovatie toen we binnenkwamen (lacht). Dat is lief bedoeld, maar wij willen gewoon rustig iets eten. Ik was toen zwanger en het coronavirus deed de ronde, maar dat kon de meeste gasten weinig schelen. Ze kwamen op enkele centimeters van mij staan: ‘Mag ik een foto?’”

De oplossing van sommige collega’s is simpel: ze verhuizen naar Monaco.

De Bie: “Dat is niets voor ons. Onze familie woont hier en we zijn veel te graag thuis.

“Ik probeer mezelf ook te beschermen: ik zal nooit een bikinifoto online zetten, want die belandt gegarandeerd op clickbaitwebsites. Er stond ooit een vakantiefoto online van Georges en een van mijn vriendinnen in bikini. Sommige websites schreven dat ik dat was. Leuk voor mij, want die vriendin heeft een mooi lijf (lacht).”

Georges komt steeds nadrukkelijker in beeld na koersen. Een knuffel voor papa of een helm op het hoofd: schattig voor ons, maar hebben jullie nooit overwogen om hem af te schermen?

De Bie: “Dat was de bedoeling. We zetten nog altijd zo weinig mogelijk beelden online waarop zijn gezichtje te zien is, want een Instagram-foto staat één dag later al in de krant. Maar Wout is wel wat losser. Toen hij in de Tour van 2021 de slotrit won op de Champs-Élysées, kwam hij naar mij. ‘Mag Georges mee op het podium?’ Ik kon niet nee zeggen, want het was te schattig. Ik snáp ook dat Wout grootse momenten wil delen met zijn zoontje. Het is zoeken naar een evenwicht.”

Jullie willen niet in de schijnwerpers staan, maar léven.

De Bie: “Exact. Het filmpje van Georges die vorige week, na de cross in Heusden-Zolder, naar zijn papa snelde op zijn loopfietsje, werd online gretig gedeeld. Moet ik onszelf die prachtige familiemomenten ontzeggen omdat ze een item worden in de media? Of omdat mensen denken: ze moeten weer aandacht krijgen? Nee, toch? Dan kunnen we nóóit meer naar de koers gaan.”

Is het leven in de schijnwerpers normaal voor Georges?

De Bie: “Hij is de aandacht al gewend, ja. De camera’s zullen hem altijd opzoeken. Zelfs toeschouwers herkennen hem al. En net zoals mensen mij soms ongevraagd een kus geven, nemen fans soms ook zomaar zijn handje vast – dat vindt hij niet altijd leuk.”

PAPA WEG

Toen we je in maart 2020 spraken, zei je: ‘Er zit geen baby aan te komen. Het is niet omdat we nu wat meer tijd hebben, dat we die er rap tussen de soep en de patatten bij nemen.’

De Bie: “Ik voel de vraag al komen! (lacht)”

Op 4 januari 2021, iets meer dan negen maanden later, kwam Georges ter wereld.

De Bie: “Ik heb toen niet helemaal de waarheid verteld, want we waren toen al bezig (lacht). We hebben in de zomer van 2019 beslist dat we een kindje wilden. Wout was zwaar gevallen in de Tour en moest revalideren. We zijn toen erg geschrokken. Die val deed ons meer dan ooit inzien dat er meer is in het leven dan sport alleen. Bovendien wilden we dat ons kindje nog een deel van Wouts carrière kon meemaken.

“We konden er nog niet meteen aan beginnen, want daarvoor moest hij natuurlijk thuis zijn. In maart, toen de coronacrisis uitbrak, was hij wel hier.”

Ik durf bijna niet te vragen of jullie aan een tweede kind denken, want dat is een privézaak.

De Bie: “Inderdaad! (lacht) Wout en ik praten soms over een tweede kindje, maar we zullen later wel zien. Meer zeg ik daar niet over.”

Op 4 januari wordt Georges 2 jaar. Op die dag verschijnt ook je allereerste kinderboekje, Niets dan liefde.

De Bie: “Eindelijk! Gelezen en goedgekeurd door Georges. Voor hem is het verhaal speciaal, want hij herkent zichzelf erin.”

Het gaat over een gezin waarin één van de ouders vaak afwezig is. Het hoofdpersonage heet Georges en de afwezige papa trekt eropuit met de fiets.

De Bie (knikt): “Wout is niet altijd thuis, maar zijn liefde is altijd aanwezig. Nu, het boekje gaat net zo goed over gezinnen waarvan één van de ouders vaak reist, of waar ze gescheiden zijn. De moraal is dezelfde: het is niet omdat één ouder er soms fysiek niet is, dat die écht weg is. De liefde van ouders overstijgt elke afstand.”

‘Als papa vertrekt, wordt drie even twee. Maar hij neemt zijn liefde voor jou altijd mee’, schrijf je. Hoe vaak is Wout weg?

De Bie: “Tijdens het crossseizoen is hij vaak thuis. Maar vanaf januari beginnen de stages en wegwedstrijden in het buitenland, en dat is een periode van komen en gaan. De drukste periode is die vóór de Tour de France, met hoogtestages, het Critérium du Dauphiné en daarna de Tour. Georges en ik zijn dan vaak alleen thuis.

“We volgen Wout wel zo vaak als we kunnen, maar dan kunnen we geen diepgaande gesprekken voeren: we zijn een paar minuten samen, knuffelen wat en nemen afscheid. Wout is vóór een wedstrijd heel geconcentreerd, dus ik weet dat ik dan niet te veel moet praten. En samen slapen mag uiteraard ook niet. Georges is wel heel blij als hij zijn papa mag zien, al is het maar vijf minuten.”

‘Net zoals mensen mij soms ongevraagd een kus geven, nemen fans soms ook zomaar Georges' handje vast - dat vindt hij niet altijd leuk.’ Beeld BELGA

Waren jullie niet bang dat een piepjonge Georges zijn papa na een wekenlange afwezigheid niet meer zou herkennen?

De Bie: “Zeker. Chris Froome heeft eens gezegd dat zijn kind niet meer wist wie hij was na de Tour. Dat is bij ons gelukkig nooit gebeurd. Ik vind het zelfs opvallend hoe fel Georges aan zijn papa hangt. Toen we Wout in december oppikten in het station van Herentals na een stage, kon Georges de hele rit naar huis niet stilzitten van blijdschap. Hij klapte in zijn handjes: ‘Papa is terug!’ (lacht)”

‘En zo gaan er prachtige dagen, maanden en jaren voorbij’, schrijf je in Niets dan liefde. ‘Vaak beleven we die van verder, soms weer van dichtbij.’ Hebben Wout en Georges contact met elkaar als hij gaat koersen?

De Bie: “We videobellen minstens één keer per dag. Als Georges stout is, bel ik Wout op: ‘Kijk, van papa mag het ook niet!’ Zo ben ik niet de enige strenge ouder.

“Soms is het lastig om telkens opnieuw afscheid te nemen. Tijdens de voorbije Tour, in Carcassonne, brak mijn moederhart. We zouden terugkeren naar België, maar hij wilde zijn papa niet loslaten en barstte in tranen uit. Wout kon het niet meer aanzien en is naar het hotel gevlucht. Georges heeft toen een uur lang onbedaarlijk gehuild.”

Beseft hij al wat voor een fenomenale wielrenner zijn vader is?

De Bie: “Hij kan zijn papa alleszins al herkennen in het peloton. Toen ik deze week een trui van Jumbo-Visma (de ploeg van Van Aert, red.) droeg toen ik hem wakker maakte, riep hij: ‘Papa!’ (lacht)”

Dromen jullie van een wielercarrière voor Georges?

De Bie: “Zeker niet. Hij zal voor de rest van zijn leven ‘de zoon van’ zijn. Kijk naar Axel Merckx: ook hij draagt de naam en de carrière van zijn vader elke dag met zich mee. We hopen dat Georges daar niet te veel last van zal ondervinden. En we zullen hem nooit stimuleren om te koersen. Of zijn passie nu ballet, lezen of volleybal wordt: hij moet bovenal gelukkig zijn. Al zou ik het als ex-basketbalster niet erg vinden als hij voor mijn sport kiest (lacht).”

GEEN RENNER ALS LIEF

Kan Wout je nog verrassen op een fiets?

De Bie: “Absoluut. Ik vond het ongelofelijk hoe hij in 2021 de Tour-etappe over de Mont Ventoux won. ’s Morgens zei hij me: ‘Vandaag ga ik winnen.’ Als hij dát zegt, weet je dat het weleens waar zou kunnen zijn.

“(Glundert) Ik had niet lang ervoor zelf de Ventoux beklommen, voor een goed doel. Wout ging mee en reed ’m drie keer op, de uitslover (lacht). Toen hij de rit won, kuste hij zijn trouwring. Wát een moment.”

Hij is nu een van de strafste renners ter wereld.

De Bie: “Dat hadden we nooit durven te dromen. Toen Wout nog voltijds crosser was, zei zijn ploegleider Niels Albert: ‘Als wegrenner ben je véél vaker weg van huis.’ Wout blies eens en zei: ‘Niets voor mij.’ Hij is een echte huismus. Maar het is heel snel gegaan toen we ontdekten hoeveel talent hij had.

“Mijn vader had me nog zo gewaarschuwd: ‘Geen renner als lief!’ (lacht) Hij is zelf coureur geweest en had gezien welke opofferingen dat vraagt. Nu is hij bijgedraaid: Wout vindt hij de ideale schoonzoon. En hij is de papa van zijn kleinkind, dat doet ook veel.”

Blijft de Tour de France elk seizoen het ultieme hoogtepunt voor jou en Wout?

De Bie: “Voor hem steken vooral Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen er bovenuit, die monumenten wil hij zeker nog winnen. Als hij geen corona had opgelopen, was hij er vorig jaar héél dicht bij geweest. Door die besmetting miste hij de Ronde – hij was toen echt te ziek – en na een week zonder training werd hij toch nog tweede in Roubaix. Zó goed was hij.

“Hij kan zulke tegenslagen beter relativeren sinds Georges er is. In 2021, toen Kasper Asgreen de Ronde won, was hij erg teleurgesteld, maar toen hij daarna zijn zoontje vasthield, klaarde de hemel op. (Glundert) Ik smelt dan helemaal.”

Je echtgenoot is een wereldster geworden. Voel je een verschil met vroeger?

De Bie: “Ja, het is anders dan pakweg vijf jaar geleden. Zelfs ik krijg verzoeken van merken om hun producten te promoten op Instagram, maar ik heb op dat vlak geen grote ambities. Wout en ik moeten vaak nee zeggen, anders zouden onze agenda’s uitpuilen.”

Met het succes kwamen ook de centen. Hoe belangrijk is geld voor jou?

De Bie: “Het maakt alles makkelijker, maar het is niet het belangrijkste in mijn leven. Maar ik besef dat we geprivilegieerd zijn, want geld is wél belangrijk voor wie het niet in overvloed heeft.”

Waar geef je het graag aan uit?

De Bie: “Aan reizen. En ik hou van stijlvolle kleren, of een mooie handtas. Maar we lopen er niet mee te koop. Vorige week zette Cristiano Ronaldo zijn nieuwe auto op Instagram: een dure Rolls-Royce met een rode strik errond. Dan denk ik: what the fuck (lacht). Zoiets zouden wij nóóit doen.”

Het is heel Vlaams om je te schamen voor je inkomsten. Nederlanders praten openlijker over geld.

De Bie: “Ja, maar veel mensen moeten het met minder doen. Onze ouders hebben ons altijd op het hart gedrukt bescheiden te blijven en niet te gaan zweven. Wout en ik lijken in dat opzicht op elkaar.

“Je hebt trouwens gelijk over die Nederlanders: ik merk het ook in het peloton (Van Aert rijdt voor een Nederlandse ploeg, red.). Wout is meer zoals zij. Hij geeft bijvoorbeeld sneller zijn mening. Tijdens de ploegstages spreekt hij zelfs zoals zij. Hij stuurde me eens: ‘Sorry dat ik niet antwoordde op je berichtje, ik was ingekakt.’ Excuseer, ingekakt? (lacht) Dat betekent dus ‘in slaap vallen’.”

Hij krijgt ongetwijfeld veel aandacht van andere vrouwen. Ben je soms jaloers?

De Bie (grijnst): “Helemaal niet. Ik ken hem door en door. Wout denkt heel zwart-wit: een vrouw kan bloedmooi zijn, maar als ze een vervelend kantje heeft, kan hij zich enorm ergeren. Ik zie dat meteen aan zijn gezicht. Aan mij ergert hij zich nu al tien jaar amper, dus ik zit safe, denk ik. En ik kruip ’s avonds met Wout in bed, niemand anders (knipoogt).”

ONTBIJT VAN WOUT

Je bent de vrouw van een Van Aert en ook de mama van een Van Aert. Voel je je soms nog Sarah De Bie?

De Bie: “Niet echt. Mensen noemen me vaak ‘die van Wout’, en dat nestelt zich na een tijdje ook in mijn hoofd. Nu, we hebben er bewust voor gekozen om van Wouts carrière onze prioriteit te maken. Als hij stopt met koersen, wacht er ons nog een lang leven.”

En dan wordt Wout ‘die van Sarah’?

De Bie: “Misschien wel! (lacht) De ene dag denk ik: ik open een winkel met kinderkleren, en de volgende dag denk ik iets anders. We hebben ons intussen wel ingekocht in het makelaarsbureau Heylen Vastgoed, omdat die wereld ons interesseert. Ik denk dat we na Wouts carrière vooral samen zullen ondernemen.”

Jij cijfert jezelf weg, maar je hebt wél een diploma.

De Bie: “Inderdaad, ik heb een bachelordiploma rechtspraktijk. Ik wilde vroeger graag bij het parket werken door de verhalen van mijn vader, een politieman. Ik volg gefascineerd moordzaken en luister graag naar de podcast De kroongetuigen. Rechtspraktijk blijft mijn grote passie, misschien wordt het toch iets in die richting.”

Volg je het nieuws?

De Bie: “Nee, behalve rechtszaken volg ik zo weinig mogelijk het nieuws: ik vind het raar om Wout in de krant of in Het journaal te zien. Hij leest wél elke ochtend Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws. Hij wil van alles op de hoogte zijn. Soms zeg ik: ‘Waarom hou jij je daarmee bezig? Je zou veel nuttiger dingen kunnen doen! Raap eens die sokken op!’ (lacht)

“Ik ben erg zorgzaam. Ik heb wel geprobeerd om te werken, maar ik kon de combinatie met Wouts carrière niet aan. Ik had te veel stress omdat ik wilde dat hij thuis zorgeloos kon rusten na zijn trainingen. Hij moest in optimale omstandigheden aan de start kunnen verschijnen, dat vond ik mijn verantwoordelijkheid.”

‘Wout is geen moderne man, maar hij maakt vorderingen. Tiesj Benoot verbaasde zich erover dat hij uit eigen beweging de vaatwasser leegde.’ Beeld Geert Van de Velde

Je lanceerde in februari samen met De buurtpolitie-actrice Dorien Reynaert een podcast over ouderschap in combinatie met een drukke carrière. Zijn te gast in TwentyFourSeven: Zuhal Demir, Ann Wauters, Linde Merckpoel…

De Bie: “Wout heeft de naam TwentyFourSeven bedacht, omdat ik volgens hem een voltijdse job heb met Georges en het huishouden. Maar dat geldt voor elke ouder, ook voor Wout: hij is áltijd met zijn zoon bezig. De vraag is: hoe combineer je het ouderschap met de rest van je leven?”

Bots jij vaak op vooroordelen?

De Bie: “Ja, en dat is een van de redenen waarom ik met die podcast ben begonnen. Vroeger las ik de commentaren op sociale media, nu ben ik oud en wijs genoeg om dat niet meer te doen.

”‘Alsof zij weet wat werken is!’ is het ergste cliché. Het lijkt alsof rennersvrouwen altijd in de zetel zitten, maar wij lossen thuis wel alles op. Ik zorg voor Georges, doe het huishouden, er is de podcast en dit nieuwe boek, ik werk voor onze kledinglijn, ik doe de administratie van ons vastgoed… En wat als ik wil sporten, iets gaan drinken of überhaupt iets wil doen als Wout in het buitenland zit? Het is niet altijd simpel. Als iemand vraagt of ik een job heb, moet ik nee zeggen, maar als ik naar de huisarts ga omdat ik weer eens maagproblemen heb, zegt die: ‘Doe nu toch eens rustig aan.’”

Alle gasten in je podcast zijn vrouwen. Het is 2023, waar zijn de papa’s?

De Bie: “Je hebt gelijk, dat willen we anders aanpakken. Een primeur voor jullie: er komt een tweede seizoen, deze keer mét vaders.”

Is Wout een moderne man als hij thuis is?

De Bie: “Nee, maar hij maakt vorderingen! (lacht) Onlangs waren we met Tiesj (Benoot, ploegmaat van Van Aert, red.) en zijn partner Fien (De Pauw, red.) weg. Tiesj verbaasde zich erover dat Wout uit eigen beweging de vaatwasser leegmaakte. Zulke dingen doet hij vaker sinds Georges er is. Wout is volwassener geworden. Hij weet nog altijd niet waar de stofzuiger staat, maar hij maakt wel graag het ontbijt klaar – zeker omdat ik niet bepaald een ochtendmens ben.”

Hij ergert zich niet aan jou, jij ergert je niet aan hem: is er nóóit ruzie in de Kempen?

De Bie: “O, jawel, hoor. Wout heeft een lui kantje. We hebben een taakverdeling als hij thuis is: dan moet hij bijvoorbeeld de was ophangen. Ik vraag hem dan: ‘Heeft de wasmachine niet gedraaid?’ Waarop Wout met een onschuldige blik: ‘Geen idee.’ Hoezo, geen idee? Dat zíé je toch? (lacht) Over zulke zaken kunnen we weleens discussiëren. Maar dat duurt nooit lang. We hebben al veel doorstaan, we weten perfect wat we aan elkaar hebben. Ik voel dat ons draaiboek werkt voor iedereen: voor Wout, voor Georges en voor mezelf. Deze periode, deze levensfase, is perfect in balans.”

Sarah De Bie, ‘Niets dan liefde’, Pelckmans

