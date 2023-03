Wout Bru sluit hobbelig parcours af met een Michelin-ster in Durbuy: ‘Nooit gedacht dat ik zó ontroerd zou zijn’

Met een jaartje uitstel mag Wout Bru (53) dan toch een Michelin-ster in Durbuy ophangen. Zo mengt de flamboyante chef-kok zich, na bijna een decennium op een zijspoor, eindelijk weer tussen de groten. ‘Het maakt veel meer los dan ik had gedacht.’

Sinds de sluiting van zijn restaurant Maison Bru in de Provence in 2014 mocht Wout Bru zich enkel in gedachten nog een sterrenchef noemen. Vorig jaar was de ontgoocheling dan ook erg groot, toen zijn nieuwe gastronomische restaurant Le Grand Verre gepasseerd werd door de inspecteurs van Michelin – ondanks lof in Gault-Millau, waar hij als hoogste Waalse nieuwkomer 16 op 20 kreeg. “Ik voelde me een beetje gestraft, alsof ik me extra moest bewijzen”, zegt Bru.

Die zoute herinnering is nu weggespoeld. Tijdens de Michelin-ceremonie werd zijn naam deze keer wél afgeroepen in het rijtje van vijftien nieuwe sterrenrestaurants. “Je zou denken, die sterren, dat heeft hij allemaal gehad. Maar het blijft de allermooiste erkenning”, zegt Bru, die nooit verlegen zat om eergevoel. “Ik had nooit verwacht dat ik zo fier en ontroerd zou zijn toen ik dat witte vestje weer mocht aantrekken. Het maakt veel meer los dan ik had gedacht.”

Courchevel

Aan het succes in Durbuy, waar hij al enkele jaren de restaurantpoot van Marc Couckes imperium overziet, gaat dan ook een hobbelig parcours vooraf, ingezet sinds zijn vertrek uit de Provence. Daar opende Wout Bru vlak voor de eeuwwisseling Le Bistrot d’Eygalières in het gelijknamige gehucht, dat hij – zo benadrukte hij zelf meermaals – met zijn keuken op de kaart zette.

In de begindagen legde zijn opgebouwde netwerk als consultant voor LVMH, het concern boven luxemerken zoals Louis Vuitton, hem geen windeieren. De zaak kreeg al na anderhalf jaar een eerste ster en ontving in 2005 haar tweede ster, over de vloer kwamen wereldsterren zoals Caroline van Monaco of formule 1-piloot Alain Prost. In de winter werkte hij als chef voor het luxehotel Le Cheval Blanc in het mondaine skioord Courchevel. Alles ging Bru voor de wind.

De mistral keerde toen Bru in 2009 een hotel neerpootte buiten het centrum van Eygalières, waarin hij zijn restaurant onderbracht. Terwijl hij op de Vlaamse televisie zijn flamboyance tentoonspreidt, onder meer in Mijn restaurant en Masterchef, loopt het financieel moeilijk in de Provence. “Te hoog gegrepen”, stelde hij vorig jaar in Sabato, mede door de beurscrash en een “zogenaamde vriend-boekhouder” die voor geen haar te vertrouwen bleek. “Een tuinman kon ik niet meer betalen, waardoor ik meer bezig was met de planten te snoeien en het zwembad te onderhouden dan met te koken.”

In 2011 verloor Bru zijn tweede ster. Het aangekondigde plan om “terug te knokken” resulteerde in de sluiting van Maison Bru in 2014, hetzelfde jaar waarin hij scheidde van zijn eerste echtgenote Suzy Jacobs. Het einde van de sterrenstatus bleek het sein om allerlei zijsporen in te slaan. Een brasserie met zijn ex in Schilde, pop-ups in Antwerpen en allerlei actes de présence, zoals in een reclamespot voor watermerk Bru of in de dj-booth van Tomorrowland – en al te vaak ook ‘in de boekskes’ met romances.

Neerslagbom

“Ik heb in België een woelig parcours gelopen”, geeft Bru toe. Stabiliteit vindt hij in 2017, wanneer Marc Coucke hem binnenloodst in La Petite Merveille, zijn toeristische project in Durbuy. In het heropende hotel Le Sanglier des ­Ardennes, waar ooit jarenlang één ster aan de muur hing, is Bru de culinaire chef. Eerst werkt hij er een resem commerciële concepten uit, zoals La Bru’sserie. Maar het is geen geheim dat Bru zich langs de bekende Place aux Foires wat meer elan wil aanmeten.

Er lijkt even een vloek op te liggen. Na een moeilijke lockdownperiode wordt de geplande opening van Le Grand Verre in juli 2021 verstoord door een neerslagbom die op de Ardennen valt. Het hotelcomplex staat onder water. Een paar maanden later is het dan toch zover. Op het bord mengt Bru nieuwe creaties met signatuurgerechten uit zijn gloriejaren, voor de wijnkaart krijgt hij hulp van Gianluca Di Taranto, de sommelier die naam maakte in The Jane.

“We merken dat Wout Bru zijn temperament en bravoure teruggevonden heeft”, schrijft Gault-Millau meteen. Michelin roemt nu de “verrassende finesse”. Voor Bru is het de bevestiging die vooral smaakt naar meer. “Dat klinkt misschien wat gek, als vijftiger, maar ik heb een gezin dat mij jong houdt. De drang om nog tien jaar door te gaan en nog een stap hoger te zetten, is zeker aanwezig. Dat is nu eenmaal de aard van het beestje.”