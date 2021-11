Worstcasescenario: ‘Corona kan nog 4.500 Belgische doden eisen’

De nieuwe verstrengingen vallen velen zwaar. Maar weer leven alsof er geen coronavirus was, zou het dodental enorm doen oplopen en dat ondanks de vele vaccins en ondertussen grote blootstelling aan SARS-CoV-2.

Dat toont een nieuwe studie van de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Het onderzoek is op preprintwebsite MedRxiv gepubliceerd. Dat wil zeggen dat het nog niet is onderworpen aan de gebruikelijke controle door collega-wetenschappers. Collega Megan O’Driscoll (Universiteit van Cambridge) noemt het op Nature.com alvast “een elegante analyse”.

In ons land stierven al 26.568 mensen aan Covid-19. Mochten we alle maatregelen opheffen en stoppen met vaccineren, dan kunnen er daar volgens dit onderzoek nog eens 4.500 bij komen.

Epidemioloog Lloyd Chapman en zijn team baseren zich op de leeftijdsverdeling in de bevolking, het aandeel mensen dat immuniteit heeft opgebouwd via besmetting en het aandeel dat door vaccinatie beschermd is. Zo bepalen ze hoeveel mensen nog geen immuniteit hebben tegen SARS-CoV-2. Daarin zitten zowel degenen die nog geen vaccin kregen en ook nog niet besmet raakten als de mensen die toch risico lopen ziekenhuisopname ondanks eerdere blootstelling of vaccinatie.

Vervolgens berekenden de statistici wat de restgroep aan nog voor Covid-19 vatbare mensen zou veroorzaken qua aantal doden en hospitalisaties mochten we nu maximaal worden blootgesteld aan het virus. Naast de 4.500 extra doden zou dat volgens hen ook nog zo’n 15.000 bijkomende Belgische ziekenhuisopnames betekenen.

300.000 Europese coronadoden

Het volledige onderzoek gaat over 19 Europese landen. Voor heel Europa komen de onderzoekers uit op 300.000 coronadoden en 1 miljoen ziekenhuisopnames extra in dit worstcasescenario.

De verschillen tussen landen zijn wel groot. De dodentallen gaan van 1.200 extra coronasterfgevallen voor Slovenië tot 115.000 in Duitsland. Maar die verschillen noemt biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven/U Hasselt) “niet zo veelzeggend wegens een instabiliteit in de berekening en omdat landen sterfte anders rapporteren”.

De globale resultaten tonen volgens de onderzoekers dat landen zelfs met veel vaccinatie nog golven van hospitalisatie en doden kunnen verwachten. Al benadrukt Chapman dat deze voorspelling “wel het maximaal ergste is wat zou kunnen gebeuren”.

Maar het onderzoek houdt dan weer geen rekening met andere factoren die het risico nog zouden kunnen doen toenemen, zoals nieuwe varianten, of nog meer afkalvende immuniteit.

“Dit is een nuttige studie omdat ze toont hoe erg het nog zou kunnen worden”, reageert biostatisticus Tom Wenseleers (KU Leuven). “En wat hier inderdaad nog in meegerekend zit, is het effect van de afnemende bescherming tegen symptomatische infectie. Per maand slinkt die met zo’n 4 procent, dus ook dat tikt op den duur aan. Hoe snel en hoe massaal boosters gezet worden is dus een belangrijke factor. Wat deze collega’s ook niet meetellen, is de niet-covid-gerelateerde sterfte die zo’n worstcasescenario zou veroorzaken.”

Molenberghs noemt de berekening van het aantal al besmette mensen hier wel “veel te onnauwkeurig”. “Maar de algemene conclusie kan ik onderschrijven”, zegt hij. “Bij afwezigheid van maatregelen zouden we hospitalisaties en doden van deze grootteordes zien.”