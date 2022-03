World Press Photo maakt regionale winnaars bekend: enkele parels op een rij

Al voor de 65e keer worden de World Press Photo Awards uitgereikt voor de beste persfoto’s van het afgelopen jaar. De wereldwijde winnaars zullen op 7 april worden bekendgemaakt, maar vandaag kennen we al de regionale winnaars. Een selectie van enkele pareltjes.

De Bengalees Ismail Ferdous won met zijn foto 'The People Who Feed the United States' in de categorie Stories voor Noord- en Centraal-Amerika. De foto toont de naar de VS uitgeweken Guatemalteekse Sara Haiar die zorgt voor haar broer Jose David nadat hij in het ziekenhuis heeft gelegen met covid. Beeld Ismail Ferdous