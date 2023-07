Wordt Wagner-baas Prigozjin Poetins grootste uitdager? ‘Het kan dat hij op weg naar Moskou steun kreeg van Russische commandanten’

Van veroordeeld crimineel tot Kremlincateraar en uiteindelijk Wagnerleider. Het leven van de opstandige huurlingenbaas Jevgeni Prigozjin gaat alle kanten op, maar altijd blijkt president Poetin in de buurt. Wordt zijn voormalige chef nu zijn grootste uitdager?

“Welkom jongens. Ik ben erg blij jullie allemaal te begroeten.” Met die woorden verwelkomt Jevgeni Prigozjin (62) zijn Wagnertroepen bij hun aankomst in Wit-Rusland in een video die woensdag door het huurlingenleger online werd geplaatst. Als het daadwerkelijk om de Wagnerleider gaat – op de korrelige beelden zijn alleen zijn vage contouren te zien – zou dat meteen de eerste keer zijn dat hij in het openbaar te zien is sinds zijn opstand in Rusland.

Op 24 juni trokken de door hem geleide Wagnertroepen in colonne naar Moskou, nadat ze volgens Prigozjin werden aangevallen door het Russische leger. De huurlingen bezetten in geen tijd de stad Rostov-aan-de-Don en kwamen zonder veel weerstand tot op 300 kilometer afstand van de hoofdstad. Daar werd de bevolking voorbereid op een mogelijke veldslag, maar zover kwam het nooit. Na amper acht uur gaf Prigozjin zijn troepen bevel om rechtsomkeert te maken, nadat hij onder bemiddeling van de Wit-Russische president Loekasjenko was overeengekomen dat zijn troepen een vrijgeleide naar Wit-Rusland zouden krijgen.

Dat Prigozjin ondanks die muiterij erin geslaagd is om een veilige uitweg voor zichzelf te creëren, mag gerust verbazingwekkend worden genoemd. Prigozjin moest een aantal ­mediabedrijven uit handen geven: de krant Nevskije novosti, het nieuws- en fakenieuws­agentschap RIA FAN worden gesloten en zijn beruchte ‘trollenfabriek’ opgedoekt zouden worden. En er waren de beelden van de opmerkelijke huiszoeking in het huis van de Wagnerleider, waarin niet alleen heel wat cash en wapens werden gevonden, maar ook goudstaven, een opgezette krokodil en pruiken waarmee Prigozjin zich zou hebben vermomd. Een vrij doorzichtige poging van het Kremlin om de Wagnerbaas in een slecht daglicht te stellen.

Nieuw Rusland

Naar Poetins normen zijn dat weinig doortastende represailles. Poetin verloor door de opstand niet alleen een dozijn Russische soldaten en zes gevechtshelikopters, hij leed er vooral gezichtsverlies mee. Bovendien uit Prigozjin al maandenlang vlijmscherpe kritiek over de militaire aanpak van de oorlog in het Oekraïne. In de video die de Wagnergroep zopas online deelde, lijkt Prigozjin daar vandaag weinig van terug te nemen: “Wat er momenteel aan de frontlinie gebeurt, is een schande waar wij geen deel van willen uitmaken”, zegt hij fors.

In het verleden werden oppositieleiders al voor minder naar de strafkampen gestuurd. Dat roept de vraag op: is Prigozjin te machtig geworden om zomaar aan de kant te schuiven? Of hebben de twee een deal gesloten waar we pas jaren later achter zullen komen?

Zeker is dat de band tussen Poetin en Prigozjin jaren teruggaat, tot in Sint-Petersburg na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Die laatste jaren van het Sovjetrijk had Prigozjin in de gevangenis doorgemaakt. In 1981 werd de prille twintiger veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertien jaar, nadat hij met een bende een vrouw overviel. Prigozjin zelf wurgde het slachtoffer tot ze haar bewustzijn verloor.

Als Prigozjin in 1990 vrijkomt, wordt hij wakker in een nieuw Rusland, waar heel wat Russen de kans zien om een eigen business uit de grond te stampen. De bijna 30-jarige Prigozjin grijpt zijn kans door een hotdogkraam in Sint-Petersburg op te starten. Het blijkt een gat in de markt.

Al snel bouwt Prigozjin genoeg geld op om een heel gastronomisch imperium in Sint-Petersburg op te bouwen. Het vlaggenschip daarvan wordt New Island, een gastronomisch restaurant dat zal uitgroeien tot een favoriet onder de Russische elite. Het wordt ook de uitverkoren dinerplek van de toenmalige viceburgemeester van Sint-Petersburg: de politieke nieuweling Vladimir Poetin. Hij vertrouwt op de rijkgevulde banketten van Prigozjin om indruk te maken op buitenlandse gasten.

Imperium

Wanneer Poetin het in 2000 tot Russisch president schopt, volgt Prigozjin in zijn slipstream. Voor tal van presidentiële aangelegenheden wordt Prigozjin de cateraar van dienst, wat hem de bijnaam ‘Poetins chef’ oplevert. Gezien de lange Russische voorgeschiedenis van politieke vergiftigingen is een benoeming tot ‘persoonlijke chef’ een blijk van diep vertrouwen. Dat weet Poetin zelf maar al te goed: zijn grootvader was de persoonlijke chef van Jozef Stalin.

In de loop der jaren krijgt Prigozjin almaar meer opdrachten van het Kremlin. Vanaf 2010 voorzien Prigozjins cateringbedrijven ook maaltijden voor Moskouse scholen, verschillende ministeries en het Russische leger – een enorme inkomstenbron voor Prigozjin. De Russische president heeft altijd benadrukt dat Prigozjin onafhankelijk van het Kremlin opereerde. Maar zoals Ruslandkenner Catherine Belton in haar boek De mannen van Poetin beschrijft, is die onafhankelijkheid met een stevige korrel zout te nemen: “Alle ‘private’ zakenlieden die ertoe doen, zijn in zekere zin agent van de staat.”

Beeld Mellon

Naast een verzameling restaurants en cateringbedrijven bouwt Prigozjin ook een imperium van mediabedrijven uit, die mee moeten helpen om Kremlinpropaganda bij een divers publiek te brengen. Zo wordt Prigozjin in 2014 ook eigenaar van het Agentschap voor Internetonderzoek. Die ‘trollenfabriek’ probeert met onlinepropaganda en nepnieuws buitenlandse kwesties als het Oekraïnereferendum in Nederland, de brexitcampagne en de Amerikaanse verkiezingen van 2016 te beïnvloeden. Toch is het agentschap vooral gefocust op het verspreiden van Kremlinpropaganda en desinformatie over opposanten voor de Russische bevolking.

Hoe Prigozjin na cateraar en mediamagnaat ook leider van de Wagnergroep werd, is tot op vandaag een mysterie. Hoewel privémilities volgens de Russische wet illegaal zijn, ontstond sinds Poetin in 2012 opnieuw president werd de ene na de andere. De huurlingengroep Wagner duikt voor het eerst op in 2014, waar ze zij aan zij met Russische soldaten vechten tegen Oekraïners in de Donbas en de Krim. Sindsdien is de groep sterk in aantal gegroeid en zijn Wagnerhuurlingen actief in een dertigtal landen.

Steun van het leger?

Nu hun rol in de oorlog in Oekraïne uitgespeeld lijkt, gaan de Wagners zich wellicht vooral opnieuw op hun Afrikaanse activiteiten toeleggen. Dat Wagnerleden die deelnamen aan de opstand amnestie krijgen, toont hoe belangrijk ze zijn voor Poetin. Ze zijn niet gebonden aan administratieve procedures zoals het Russische leger, zodat ze in alle geheim vuile werkjes kunnen opknappen in landen met strategisch belang voor het Kremlin. Dat Rusland nog steeds heel wat Afrikaanse bondgenoten heeft, dankt het voor een stuk aan zijn afhankelijkheid van de Wagnermilities.

Poetin lijkt dus niet zonder Wagner te kunnen. Of Prigozjin nog steeds aan het hoofd ervan mag staan, is een ander verhaal. De verrassende opstand en even snelle terugkeer leken aan te tonen dat bij Prigozjin de stoppen doorsloegen. Toch zijn er aanwijzingen dat hij de opstand mogelijk al langer voorbereid had. Zo bleek inmiddels uit Amerikaanse inlichtingen dat de Russische generaal op voorhand op de hoogte was van de rebellie. Sindsdien is die niet meer gezien.

“Ook zag je de dag van de opstand Prigozjin in overleg met Russische legerleiders in Rostov”, zegt Ruslandkenner Hella Rottenberg. “Bovendien viel het toch op dat de Wagners op weg naar Moskou amper tegenstand ondervonden. Het kan dus dat Prigozjin steun kreeg van Russische commandanten, of dat ze het op z’n minst lieten gebeuren.”

Ook verschenen in aanloop naar de opstand verschillende websites waarin Prigozjin als nieuwe leider naar voren wordt geschoven voor de Russische presidentsverkiezingen in 2024. Zelf ontkende Prigozjin dat hij iets met die website te maken had, maar hetzelfde moment verschenen wel posters in dezelfde stijl. In die campagneteksten wordt Prigozjin omschreven als de man die de strijd kan aanbinden met de Russische corruptie en dubbele moraal van de elite, die Rusland verkoopt aan het kapitalistische Westen. “Die boodschap slaat geweldig aan in nationalistische kringen en op het platteland, waar ze ze zich geminacht voelen door de Moskovitische elite”, zegt Ruslandkenner Hubert Smeets. “Vandaar dat een derde van de Russische bevolking nog steeds zegt dat ze zijn acties steunen.”

Als Prigozjin politieke ambities had, mag hij die na zijn muiterij misschien wel opbergen. Maar de breuklijnen die Prigozjin heeft blootgelegd, kunnen de Russische president op langere termijn wel zuur opbreken. Kost dat de ‘chef van Poetin’ alsnog zijn kop?