Wordt Trump weldra vervolgd voor bestorming Capitool?

Speciaal aanklager Jack Smith heeft de brief zondag naar Trump gestuurd, zegt de voormalige president op zijn eigen sociale medium Truth Social. Smith zelf heeft nog geen commentaar gegeven. Bronnen bij Trump bevestigen tegenover The New York Times dat de brief inderdaad is verstuurd.

Het is de tweede zaak waarvoor Smith Trump waarschijnlijk aanklaagt. Eerder is Trump gedagvaard voor het meenemen en weigeren terug te geven van vertrouwelijke documenten. Ook toen was een officiële brief waarin Trump op de hoogste werd gesteld van het onderzoek de opmaat naar een officiële aanklacht.

Er lopen nog meer zaken tegen Trump. De eerste zaak waarvoor hij werd aangeklaagd, betreft het betalen van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels. Daarmee overtrad Trump mogelijk regels in het kader van campagnefinanciering. De tweede zaak betreft dus die over de vertrouwelijke documenten.

Opzweping

Als Trump inderdaad wordt vervolgd voor zijn rol in Capitoolbestorming op 6 januari 2021, zijn derde strafrechtelijke vervolging, is dat de grootste en belangrijkste zaak tot nu toe. Mogelijk wordt hem ten laste gelegd dat hij zijn aanhang opzweepte om op te trekken naar het Capitool en niet ingreep toen het gebouw werd bestormd. Op dat moment was het Congres bezig met het bekrachtigen van de uitslag van de presidentsverkiezingen, die Trump verloor van Joe Biden.

Tijdens een toespraak voorafgaand aan de bestorming zei Trump tegen zijn toehoorders: “We fight like hell. En als je dat niet doet, zul je je land kwijtraken.” Trumps verweer is dat hij vechten in overdrachtelijke zin bedoelde. Ook beroept hij zich op immuniteit voor strafvervolging omdat hij zou hebben gesproken in hoedanigheid van president.

Een parlementaire onderzoekscommissie heeft eerder geconcludeerd dat Trump vier strafbare feiten heeft begaan op 6 januari 2021: het verstoren van het democratisch proces, het aanzetten of ondersteunen van een opstand, samenzwering tegen de VS en samenzwering om onwaarheden te verspreiden.

Onderzoeksjury

In de brief van Smith wordt Trump opgeroepen vragen van een onderzoeksjury te beantwoorden. De kans is klein dat hij daar gehoor aan geeft.

Mogelijk hangt Trump ook nog een vierde rechtszaak boven het hoofd. Die speelt zich af in de staat Georgia. Na het tellen van de stemmen belde Trump de hoogste ambtenaar van de staat op met de opdracht 11.880 stemmen te ‘vinden’. Daarmee zou hij Biden in de sleutelstaat verslaan. In Georgia wordt hem daarom mogelijk een poging tot het beïnvloeden van de verkiezingsuitslag ten laste gelegd.