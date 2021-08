Lezersoproep Huren

Wordt na een woning kopen ook huren onbetaalbaar? Wat zijn uw ervaringen?

Beeld Klaas De Scheirder

De huurprijzen in ons land blijven stijgen. Voor het eerst betaal je gemiddeld meer dan 750 euro per maand voor een appartement. Wordt na een huis kopen ook huren stilaan onbetaalbaar? Neem deel aan het gesprek via onderstaand formulier. Een selectie van de inzendingen verschijnt op demorgen.be en in de krant.