Wordt hardcore bdsm-porno straks strafbaar?

Dinsdag buigt de Kamercommissie Justitie zich over een wetsontwerp dat het seksuele strafrecht, dat zijn oorsprong vindt in de negentiende eeuw, in lijn moet brengen met de ‘hedendaagse normen’. De tekst, door de regering voor het zomerreces ingediend, stuurt daarbij weg van de lieve gezinsvrede. In de plaats wordt ‘toestemming’ het centrale begrip waar seksueel geweld, zoals verkrachting of aanranding, aan getoetst wordt.

In De Juristenkrant (15/9) leggen twee juridische experts van de KU Leuven, Jogchum Vrielink en Sofie Royer, het vergrootglas op een nieuw misdrijf dat gecreëerd zou worden: het ‘vervaardigen of verspreiden van boodschappen van extreem pornografische of gewelddadige aard’. Met extreem wordt bedoeld dat de boodschap ‘bij een normaal en redelijk persoon’ traumatiserende gevolgen kan hebben. Als voorbeelden worden beelden van onthoofdingen of gedwongen seks (rape porn) gegeven.

Die huidige bewoording zou echter veel te vaag zijn en dus te veel ruimte voor interpretatie laten. “Puur op basis van die tekst zou ook de journalistieke berichtgeving van oorlogen daaronder kunnen vallen. Of extreem pornografische beelden, ook al zijn die met toestemming van alle partijen gemaakt”, zegt Sofie Royer, bezielster van de juridische podcast #tussenderegels. Wat voor een bdsm-adept als fetisj geldt, kan bij een braaf huisvadertje misschien voor een appelflauwte zorgen. “Seksuele ontplooiing is een belangrijk onderdeel van ieders recht op een privéleven.”

In zekere zin zou je dus kunnen stellen dat het ontwerp zijn eigen ziel in die ene passage verloochent, door niet te focussen op toestemming. Daardoor belanden extremere seksuele voorkeuren – “niet-vanille bdsm-porno”, zo stelt Vrielink op Twitter – mogelijk in het verdomhoekje. Tegenover het misdrijf zou een gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en een geldboete van 200 tot 2.000 euro staan.

“De debatten beginnen dinsdag in het parlement. Als daaruit blijkt dat een aanpassing nodig is, kan dat uiteraard nog gebeuren”, zegt Edward Landtsheere, woordvoerder van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Commissieleden kunnen daarbij een beroep doen op het advies van experts. Dat het ontwerp dinsdag al gestemd wordt, is sowieso vrij onwaarschijnlijk.

Binnen het Belgische strafwetboek draagt bdsm (bon­dage, dominance, sadism & masochism) trouwens al een stigma, omdat iemand nooit kan toestemmen met geweld op zichzelf. Alleen de euthanasiewet, gevechtssport en noodzakelijke chirurgie vormen daar een uitzondering op. “Als meester ben ik strafbaar voor het toebrengen van slagen en verwondingen, ook al is het met onderlinge toestemming. Boksers mogen dat wel, maar wij niet”, klonk het onlangs nog in het Eén-programma Durf te vragen.