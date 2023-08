Wordt er volgend jaar tijdens de Spelen ook in de Seine gezwommen?

De Seine is vervuild, maar met het oog op de Olympische Spelen van volgend jaar wil Parijs daar wat aan doen. De stad investeert ruim anderhalf miljard euro in rioleringen die het water moeten zuiveren zodat er straks ook zwemwedstrijden in kunnen plaatsvinden. Gisteren vond alvast een olympisch testevenement plaats waarbij vrouwelijke atleten trainden voor een triatlon. Eerder werd die proef uitgesteld omdat de waterkwaliteit beneden alle peil was. Experts vrezen dat het moeilijk wordt om er tegen volgende zomer al wat aan te doen. Weersomstandigheden spelen immers ook een rol: de voorbije weken regende het zo hard in Parijs dat de rioleringen overstroomden en afvalwater de Seine inliep. Een bredere oplossing is daarbij noodzakelijk.

Beeld REUTERS