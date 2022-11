Wordt ‘de Johnny Cash van Zottegem’ weldra in ere hersteld?

Tijdens ‘verfraaiingswerken’ heeft een werknemer van de NMBS de muren volledig wit geverfd en zo de regels van het lied van volkszanger Emiel ‘Miele’ De Meyer onzichtbaar gemaakt: “Vijf uur’n in de mor’n en de wekker luupt weer af, rap een zjatte kaffie en de bootbozze i’ m’n hand. t Treintse stond te wacht’n, mee ijsblommekes versierd, en gelijk sardientses noar d’ huufdstad van den Belzique.”

“Onaanvaardbaar”, reageerde gemeenteraadslid Kurt De Loor van oppositiepartij Vooruit, die eveneens meldde actie te willen voeren. De actie kwam er in de vorm van een muzikaal eerbetoon en flink wat aandacht in de regionale pers. “‘Zottegem Blues’ is ons volkslied”, zei Kurt De Loor. “Het zit in ons DNA.”

Chantal De Meyer, de dochter van de in 2018 overleden zanger: “Het is spijtig, ja. Die tekst gaf een warm gevoel aan iedereen die er passeerde en mijn vader was er ook heel fier op.”

Kloppend hart

De lyrics van ‘Zottegem Blues’ werden in 2016 in het station aangebracht. Maar het lied is veel ouder: Miele De Meyer nam het begin jaren 70 op en koos het als openingsnummer van zijn gelijknamige debuutalbum in het genre folk, country en blues.

Stadsgenoot Jean Blaute speelde op die plaat gitaar. “Miele is me bekend van sinds ik geboren ben”, zegt Blaute. “Hij was een vriend van mijn vader, speelde in zijn band The Flamingo’s en kwam vaak in onze platenzaak over de vloer. Zo kwam het dat ik zijn eerste elpee heb opgenomen.” Op die plaat stonden songs als ‘Dag Mr. De Senateur’ en ‘De Zonne Schijnt Veur Iedereen’, maar vooral het titelnummer sloeg aan.

“Het is dan ook een fantastisch liedje”, zegt Blaute. “Het komt recht uit het hart van Miele, maar ook uit dat van miljoenen forenzen. De stad is niet voor niets gegroeid rond het station. Eind negentiende eeuw al vertrokken er elke ochtend treinen vol pendelaars naar Brussel, en in de andere richting vol mijn- en metaalarbeiders naar de Borinage. Het station is het kloppende hart van het stadje en in zijn nummer heeft Miele dat gevoel treffend gevat. Hij wist zelf maar al te goed hoe het voelde om elke dag om vijf uur op te staan en de trein te nemen.” Dochter Chantal De Meyer: “Mijn vader heeft zijn hele leven als technisch bediende op de luchthaven van Zaventem gewerkt. Hij pendelde elke ochtend met de trein naar Brussel, in alle vroegte.”

Zottegem Blues verscheen destijds bij de Franse platenfirma Vogue, maar doorbreken deed Miele De Meyer nooit. “Veel commerciële ambities had hij niet”, zegt Blaute. “Hij had het niet zo voor alles wat naar showbusiness neigde. Ergens in zijn liedje heeft hij het over ‘werk in eigen streek’ en dat geldt eigenlijk ook voor zijn muziek. Het komt ook door het dialect, denk ik. Het Zottegems is geen Gents of Antwerps. Buiten de streek slaat het blijkbaar niet aan.”

Wereldberoemd werd Miele De Meyer bijgevolg vooral in Zottegem. Hij is er zelfs vereeuwigd met een reus: klak op de kop, snorretje onder de neus, mondharmonica in de hand. “Je moet weten dat ze in Zottegem behalve Urbain Braems, Egmont en mij echt niet veel hebben”, lacht Jean Blaute.

“Iedereen kan het lied meezingen, van studenten tot bejaarden”, zegt De Loor. En ook Blaute onderkent zijn succes: “Ik noemde Miele weleens ‘de Johnny Cash van Zottegem’, maar achteraf vind ik dat een understatement. Hij was veel authentieker dan Johnny Cash, gewoon al omdat Johnny Cash niet van Zottegem was.”

Op aandringen van Kurt De Loor wordt de kwestie-Zottegem Blues vanavond besproken in de gemeenteraad van Zottegem. Alles zou op een misverstand berusten en heimelijk wordt het eerherstel al voorbereid. In het voorjaar zou de tekst opnieuw op de nu sneeuwwitte muren van de voetgangerstunnel worden geverfd.

“In elk station zou er zo’n typisch liedje van de streek moeten staan”, denkt De Meyer meteen al verder. “Een station is feitelijk ook een kunstgalerie, en een beetje eigenheid kan toch weinig kwaad?”