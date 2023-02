Wordt 2023 een beslissend jaar voor de oorlog in Oekraïne? Drie scenario’s

Het is het ‘nachtmerriescenario’ voor zowel Oekraïne als Rusland: een oorlog waaraan maar geen einde komt. Beide kampen hopen met een groot offensief de strijd te winnen. Hoe zou dat eruitzien? En wat zijn de kansen voor de een en de ander? Drie scenario’s na één jaar oorlog.

SCENARIO 1: Het Russisch voorjaarsoffensief slaagt en de Donbas valt

Massaliteit en brute oorlogskracht, kernwaarden van de Russische oorlogsdoctrine, winnen het uiteindelijk van het hoge moreel, de militaire inventiviteit en kwaliteit van de kleinere Oekraïense krijgsmacht.

De westerse hightechwapens blijken voor Kiev niet genoeg te zijn om een strijdmacht, aangevuld met 300.000 gemobiliseerde soldaten, te stoppen. De wapenstroom, van de ruim honderd moderne Duitse, Amerikaanse en Britse gevechtstanks tot de raketsystemen en houwitsers, is uiteindelijk te gering om voldoende tegenwicht te kunnen bieden.

In dit scenario zit het overal mee voor het Russische opperbevel. Over een breed front slagen de Russische gevechtsbrigades, na verwoestende artilleriebeschietingen, in wat ze de afgelopen maanden niet lukte: door de Oekraïense linies heen breken.

Aan het noordelijke front, in de Donbas-regio Loehansk, slagen elite- eenheden zoals de Russische VDV- luchtlandingstroepen erin de strijd bij Svatove en Kreminna te beslechten. Het Oekraïense leger wordt teruggedrongen en moet toezien hoe de regio Loehansk weer volledig in handen valt van de Russen. In het andere deel van de Donbas, Donetsk, valt Bachmoet en stoten de Russische eenheden door naar Slovjansk en Kramatorsk. Gevolg: de aanvoerlijnen van het Oekraïense leger worden bedreigd.

Zuidelijker vallen ook Avdijivka en Voehledar. Een ander elite-onderdeel, de 155ste Marine Infanterie-brigade, weet dieper door te dringen tot de helft van Donetsk dat het Oekraïense leger nog in handen heeft. Als een inktvlek begeeft de Russische opmars zich naar het westen, tot ook heel Donetsk in handen is van het Russische leger.

In het zuiden, bij Cherson en Zaporizja, houden de Russen stand: dit geannexeerde deel van Oekraïne blijft stevig in Russische handen. Na maanden van strijd, die opnieuw veel Russische soldaten het leven kost, is het pleit beslecht. Het belangrijkste oorlogsdoel van het offensief, inname van de Donbas, is bereikt. Het Kremlin, in het volle besef dat dit het hoogst haalbare is, zet het offensief op een laag pitje, zegt dat het Oekraïense leger is verslagen en verklaart dat de Russische strijdkrachten een heroïsche overwinning hebben geboekt.

Het Westen betaalt een hoge prijs voor de strategie, die vanaf de eerste dag van de invasie is gevolgd, om het Oekraïense leger niet meteen, maar in fasen belangrijke wapens te leveren. En het betaalt voor de onwil om, uit vrees voor de reactie van Moskou, Kiev cruciale wapens – zoals gevechtsvliegtuigen en lange afstandsrakketten – te geven die de Russische invasiemacht maanden voor het voor-jaars­offensief keihard hadden kunnen treffen. Hierdoor zag het Oekraïense leger zich gedwongen om met één hand op de rug een wereldmacht te bevechten. Kiev ziet met lede ogen aan hoe de Russen hun terreinwinst consolideren en hoe de druk toeneemt om de oorlog aan de onderhandelingstafel te beëindigen.

SCENARIO 1: Kans van slagen?

“Met alleen massale mankracht win je geen oorlog”, zegt generaal buiten dienst Tom Middendorp, tot 2017 vijf jaar lang als Commandant der Strijdkrachten de hoogste militair van Nederland. “De Russen sturen op grote schaal soldaten die matig zijn bewapend de dood in. Deze militairen zijn kansloos zonder voertuigen, zonder wapensystemen en zonder de training om gezamenlijk te opereren. Ook is het leger qua zware wapens, zoals tanks, uitgeput. Tactisch is er ook veel mis met hun aanpak van de strijd. Deze uitkomst acht ik weinig realistisch. Zelfs als de Russen de hele Donbas weten in te nemen, moeten ze die ook langdurig kunnen behouden. Dat gaat niet lukken. De bevolking zal dat niet accepteren. Of je moet ze deporteren.”

SCENARIO 2: Het tegenoffensief van de Oekraïners is succesvol

Het Oekraïense opperbevel kopieert de succesvolle offensieven die vorig jaar leidden tot forse terreinwinst in het noordoosten (Charkiv) en het zuiden (Cherson). Met dit verschil: de tankeenheden beschikken nu over de modernste westerse tanks. Het leger, dat in de Donbas beschikt over de beste en meest ervaren gevechtssoldaten, slaagt erin het grote Russische voorjaarsoffensief te stuiten. Het lukt de Russen evenmin als afgelopen maanden om de ingegraven Oekraïners te overrompelen.

De Russische generaals moeten ook toezien hoe hun aanvoerlijnen met succes worden bestookt. De Oe­kraïense artilleristen maken vooral handig gebruik van de nieuwste Amerikaanse precisiebom, de Ground Laun­ched Small Diameter Bomb (Glsdb), waarmee ze ver achter de Russische linies kunnen toeslaan. Munitie- en benzinedepots worden tot op 150 kilometer onder vuur genomen en vernietigd. Met name de bevoorrading vanuit de Krim wordt zwaar getroffen. Met dit hightech­wapen kan het Oekraïense leger een derde van de Krim bereiken en zo’n 82 procent van door Rusland bezet gebied.

De Oekraïners slaan bij hun tegenoffensief toe in het deel van de Donbas waar ze het meest kansrijk zijn: langs de lijn Svatove-Kreminna. Dankzij de Amerikaanse Abrams-tanks en de Europese Leopards, die Russische tanks tot op drie kilometer aan flarden schieten, slagen ze erin op zwakke verdedigingspunten van de Russen door te breken. De Russische soldaten zijn niet bij machte om de snelle gemechaniseerde Oekraïense eenheden te stoppen. Met de opmars komt de provinciehoofdstad Loehansk binnen Oekraïens bereik.

Wat een Oekraïense generaal in januari voorspelde, komt uit: Russische gevechtseenheden vallen uit elkaar omdat gemobiliseerde soldaten zich overgeven of op de vlucht slaan. Net als vorig jaar bij het Charkiv-offensief, wordt in korte tijd veel bezet gebied en materieel veroverd. Ook in de regio Donetsk verlopen de Oekraïense aanvallen voorspoedig.

SCENARIO 2: Kans van slagen?

“Dit is een kansrijk en haalbaar scenario, mits het Westen blijft steunen”, zegt Tom Middendorp, die in 2009 de Nederlandse soldaten in de Afghaanse provincie Uruzgan leidde. “De vraag is wel hoe we succes definiëren; de Krim is waarschijnlijk een rode lijn voor Poetin en kan leiden tot verdere escalatie. Het Russische leger moet in dit scenario veel gebied prijsgeven en wordt in de verdediging gedrukt. Tot aan de Russische grens. Moskou voelt: dit komt dichterbij. Poetin vindt onderhandelen een zwaktebod en zal dat alleen doen als het alternatief uitzichtloos is en als hij een grotere macht tegenover zich heeft. En dat gebeurt nu.”

SCENARIO 3: Een bevroren conflict, oorlog duurt nog jaren

Beide partijen zijn niet bij machte om een militaire mokerslag uit te delen die het einde van de oorlog inluidt. Ten koste van veel doden slaan beide legers de grootschalige offensieven af. De frontlinie verschuift niet wezenlijk en zowel Oekraïne als Rusland moeten erkennen dat ze terug bij af zijn. Kortom: alweer een patstelling. Het besef begint door te dringen, ook in het Westen, dat een snelle militaire oplossing geen optie meer is.