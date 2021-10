Worden jonge kinderen hier binnenkort ook gevaccineerd? ‘Dit zou hun welzijn ten goede komen’

De expertencommissie van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA spreekt zich positief uit over coronavaccinatie van kinderen jonger dan 12 jaar. Die komt binnenkort ook hier op de agenda. ‘Dit zou het welzijn van jonge kinderen ten goede komen.’

De voordelen van vaccinatie bij kinderen van 5 tot en met 11 jaar oud zijn groter dan de potentiële risico’s, oordeelt de expertencommissie van de FDA, die alleen nog officieel het licht op groen moet zetten. In november komt het dossier op het bord van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA), dat naar alle verwachting ook zijn zegen zal geven.

Ernstige verwikkelingen van Covid-19 bij jonge kinderen zijn zeldzaam, maar er zijn veel kinderen. In de Verenigde Staten zijn sinds het begin van de pandemie 1,9 miljoen kinderen van 5 tot en met 11 jaar oud officieel besmet geraakt. Van hen belandden er 8.300 in het ziekenhuis en overleden er 94.

Door de manier waarop hier data worden verzameld, zijn cijfers voor die precieze leeftijdscategorie voor België niet meteen beschikbaar. Volgens data van Sciensano werden tijdens het vorige schooljaar 1.100 kinderen jonger dan 17 jaar in het ziekenhuis opgenomen en een 50-tal op intensieve zorg. In 40 procent van de gevallen gaat het om kinderen jonger dan 1 jaar. Uit informatie die de FOD Volksgezondheid sinds 6 oktober opvraagt, blijkt dat sindsdien 116 kinderen jonger dan 11 in het ziekenhuis belandden, van wie 12 op intensieve.

Pfizer-studie

Uit de data die vaccinproducent Pfizer aan de FDA en het EMA bezorgde, blijkt dat de vaccins 90 procent doeltreffend zijn in het voorkomen van symptomatische Covid-19 bij kinderen. De studie, bij 4.650 kinderen, vond geen ernstige bijwerkingen.

Een bezorgdheid is een klein risico op bepaalde ontstekingen van het hartweefsel, die tot dusver vooral bij mannen jonger dan 30 jaar zijn vastgesteld. De aandoening is zo zeldzaam dat de huidige studie mogelijk te klein is om ze op te pikken.

“Dat soort mogelijke bijwerkingen wordt verder opgevolgd na markttoelating”, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen). “We volgen wat er gebeurt in de VS, die wellicht snel zullen beginnen te vaccineren, en in Canada, dat al gestart is.” China start met vaccinatie bij kinderen vanaf 3-jarige leeftijd. In Cuba werden vorige maand al kinderen vanaf 2 jaar oud geprikt. In beide gevallen weliswaar met andere vaccins.

Normaal onderwijs

In België zijn er volgens Statbel iets meer dan 927.000 kinderen van 5 tot en met 11 jaar oud. Volgens biostatisticus Tom Wenseleers (KU Leuven) wordt bij kinderen slechts ongeveer een kwart van de besmettingen officieel vastgesteld. Gebaseerd op de Amerikaanse cijfers zou dat betekenen dat bij ons ongeveer 800 à 1.000 kinderen van 5 tot en met 11 in het ziekenhuis zouden belanden als alle kinderen besmet raakten.

Een meisje krijgt een coronaprik in de Chinese stad Handa. China vaccineert nu al kinderen van 3 tot 11 jaar oud. Beeld AFP

“Vaccineren kan kinderlevens redden”, zegt Wenseleers. “Al zullen de collectieve baten wellicht groter zijn. Jonge kinderen vaccineren vermindert de viruscirculatie en het risico op besmetting van ouderen en kwetsbaren.” Uit Amerikaanse simulaties blijkt dat jonge kinderen vaccineren een aanzienlijke impact zou hebben op het totale aantal ziekenhuisopnames.

Dergelijke simulaties zijn er voor ons land nog niet, omdat het geen zin heeft die te lang op voorhand te maken. Kinderen zijn misschien niet de ‘motor’ van de pandemie, maar het aantal besmettingen ligt in het lager onderwijs wel hoog. Dubbel zo hoog als het gemiddelde voor de bevolking en vier keer hoger dan in het middelbaar onderwijs.

Van Damme is voorstander van een prik voor min-12-jarigen. “Er is niet alleen het effect op de pandemie en het risico op complicaties bij infectie voor de kinderen zelf, waarvan we ons moeten afvragen of dat aanvaardbaar is als er een vaccin beschikbaar is. Het zou ook het leven in de lagere scholen opnieuw normaler kunnen laten verlopen. We zien dat dat goed heeft gewerkt in het middelbaar onderwijs, waar er minder besmettingen zijn en mondmaskers niet meer verplicht zijn. Die impact op het welzijn van de kinderen mogen we niet uit het oog verliezen.”