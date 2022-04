Worden de Franse verkiezingen toch nog spannend? Marine Le Pen loopt in op president Macron in de peilingen

Dat president Macron het meest te vrezen zou krijgen van de leider van Rassemblement National was geen verrassing. Al tijden was het scenario duidelijk: net als in 2017 zou Macron het in de tweede ronde, die op 24 april plaatsvindt, opnemen tegen Le Pen. Maar die verwachte tweestrijd belooft ongekend spannend te worden nu het gat tussen beide kandidaten deze dagen steeds kleiner wordt.

In de laatste peilingen van onderzoeksbureau Ifop scoort Macron in de eerste ronde 26,5 procent, tegenover 24 procent voor Le Pen. Voor de tweede ronde, die tussen de twee favorieten gaat, voorspelt Ifop een nipte overwinning voor Macron met 52 tegenover 48 procent. Dat is aanzienlijk krapper dan vijf jaar geleden, toen Macron met 66 procent van de stemmen werd verkozen.

Campagne in de marge

De verkiezingscampagne kwam moeizaam op gang – aanvankelijk afgeremd door de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne drukte de campagne verder in de marge. President Macron leek te profiteren van zijn positie als staatshoofd in oorlogstijd, waarin de behoefte aan een betrouwbare leider doorgaans groter is. Zijn toch al comfortabele voorsprong in de peilingen verstevigde zich.

Lees ook Wie wordt de volgende president van Frankrijk? Dit zeggen de peilingen

Bovendien zette de Russische invasie Le Pen in haar hemd. Ze moest zich rap verantwoorden voor haar warme banden met het Kremlin. In 2017 was ze daar persoonlijk te gast bij president Poetin – een foto daarvan stond in haar huidige campagnemateriaal, dat in allerijl werd vernietigd.

Inmiddels lijkt de oorlog een ander effect te hebben op de Franse verkiezingsrace. Waar de campagne voorheen werd gedomineerd door klassieke thema’s van (extreem)rechts, immigratie en veiligheid, gaat het intussen over wat de Franse kiezers al die tijd het meest bezighield: de koopkracht en de fors gestegen kosten van levensonderhoud. Thema’s die met de huidige onzekerheid en de consequenties van westerse sancties tegen Rusland des te urgenter zijn geworden. Le Pen heeft haar campagne de afgelopen weken volop in dat teken gezet. Een strategie die op de valreep de spanning voor zondag heeft teruggebracht.