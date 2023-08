Woordvoerder Kremlin: ‘Poetin zal volgend jaar herkozen worden met meer dan 90 procent van de stemmen’

De Russische presidentsverkiezingen vinden in maart 2024 plaats en Poetin wil zijn presidentschap verlengen met een termijn van zes jaar. Dat doet hij met een anti-westerse retoriek en een pleidooi voor traditionele waarden, zoals het klassieke gezin (met een vader en een moeder) en patriottisme. De strijd in Oekraïne stelt hij voor als een defensieve oorlog tegen het morele verval van het Westen.

“Meneer Poetin zal volgend jaar herkozen worden met meer dan 90 procent van de stemmen”, weet Peskov nu al. De verkiezing heeft dan ook weinig vandoen met democratie, geeft hij toe.

Poetin is zeer populair, als we de opiniepeilingen in Rusland moeten geloven. De enige dip in zijn cijfers kwam er in september vorig jaar, toen hij een gedeeltelijke mobilisatie had bevolen. Volgens het Levada Center – de enige grote onafhankelijke opiniepeiler in Rusland – zakte zijn populariteit toen in één nacht met 30 procentpunt, van 80 procent naar 50 procent. Dat was de grootste daling in dertig jaar volgens de organisatie. Sindsdien steeg dat cijfer wel weer naar 80 procent, “voor zover polls betrouwbaar zijn in de huidige context”.

In Russische staatsmedia krabbelde Peskov intussen wat terug. Volgens de woordvoerder zou The New York Times zijn woorden “enigszins” verdraaid hebben. “Ik ben er inderdaad persoonlijk van overtuigd dat Poetin herkozen zal worden”, zegt hij. “Maar dat is gebaseerd op wat ik zie in de samenleving.”

Verkiezingen zijn volgens hem een vereiste in elke democratie en Poetin zelf wil ze ook organiseren, “maar theoretisch zijn ze overbodig, want het is nu al duidelijk dat Poetin verkozen zal worden”. Ook dat noemt hij een persoonlijke mening bij de Russische mediagroep RBC.