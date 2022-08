Wolvenkoppel August en Noëlla krijgt niet zes, maar negen welpjes: ‘Bescherm je dieren met schrikdraad’

Het Limburgse wolvenkoppel Noëlla en ­August heeft geen zes maar negen welpen gekregen. Terwijl de wolf eerst vooral in Limburg opdook, komen er nu ook meer meldingen uit het noorden van Antwerpen. Daarom werd het risicogebied uitgebreid. Rukt de wolf verder op in Vlaanderen? Jan Loos van Welkom Wolf en Joachim Mergeay van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek geven antwoord.

De negen welpen werden rond 20 april geboren op de Limburgse militaire domeinen. “Wolven tellen is nog niet zo simpel, maar dankzij onze wildcamera’s weten we dat er minstens negen zijn uit één enkel nest”, zegt Joachim Mergeay van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Volgens Mergeay is een nest van negen welpen aan de hoge kant, maar niet uitzonderlijk. “In Duitsland, waar veel meer wolven dan hier leven, zien we dat vaker. Er is zelfs een nest bekend met elf jongen.”

Sinds 2018 zijn er voor het eerst in 100 jaar opnieuw wolven in ons land. Wolven zijn sociale dieren en leven in roedels, met twee volwassen dieren en jonge wolven. “Het koppel August en Noëlla vormt samen met hun jongen zo’n roedel. Tel je die allemaal op, dan kom je aan dertien wolven, jongen meegeteld”, aldus Mergeay.

August en Noëlla lijken het dus naar hun zin te hebben in Limburg. Maar wat als het koppel ieder jaar zo’n zwoele lente beleeft? Gaat de wolvenpopulatie dan pijlsnel de hoogte in? “De overlevingskans van welpen is ongeveer 50 procent”, klinkt het bij Mergeay.

“Heel wat jonge wolven worden doodgereden. Vlak langs het militair domein in Zwartberg loopt de N76. Dat is desastreus”, stelt Jan Loos van Welkom Wolf. “Gaan we ervan uit dat de helft van het nest overleeft, dan zitten we volgend voorjaar opnieuw met een handvol volwassen wolven in Vlaanderen. Tot de roedel behoren ook twee jonge wolven van een jaar. In het voorjaar zwerven die uit, op zoek naar een nieuw territorium”, vult Mergeay aan.

Het territorium van een roedel kan tot 400 km² groot zijn. “Er zullen in Vlaanderen maar zo veel wolvenroedels ontstaan als dat er geschikte leefgebieden zijn. Voor meer dan één roedel is er binnen het huidige territorium simpelweg geen plek. Ze zouden nieuwkomers verjagen”, klinkt het bij Loos. De wolven die zich in ons land vestigden, zijn afkomstig uit Duitsland en Frankrijk. “Wolven zijn echt zwervers, uit ons onderzoek blijkt dat een van de Limburgse nakomelingen al door half Duitsland was getrokken. Eerder zwierf een Duitse wolf via België ook door tot de Franse Vogezen”, zegt Mergeay.

Provincie Antwerpen in trek

De kans dat de wolven verder het westen van Vlaanderen zullen intrekken, acht Mergeay eerder klein. “Voorbij de as Antwerpen-Brussel-Charleroi krijgt de wolf het moeilijk. En niet alleen door het drukke verkeer en de Schelde. Er zijn daar namelijk nog amper bossen. Bovendien is er veel minder wild. In het noordwesten van de provincie Antwerpen heb je geen everzwijnen. Er zijn daar wel wat reeën maar niet genoeg om een roedel te voeden”, aldus Mergeay.

Toch werden er al zwervende wolven gespot in de provincie Antwerpen. Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) heeft daarom het wolvenrisicogebied uitgebreid naar dertien gemeenten in het noorden van Antwerpen. “Ten noorden van het wolvengebied in Limburg, over de Nederlandse grens ter hoogte van Eindhoven zat ook een wolf. En een aantal zwerfwolven uit Duitsland en Frankrijk doken op in de buurt van Kalmthout. Daarom werd het risicogebied uitgebreid. Maar het is waarschijnlijker dat er zich in de Limburgse grensstreek met Nederland een nieuwe roedel vestigt, dan dat er een roedel ontstaat in Kalmthout”, klinkt het bij Mergeay.

Niet gevaarlijk voor de mens, wel voor kleinvee

Wolven volgen hun prooidieren. Breiden de everzwijnen uit, dan volgen de wolven. Maar wolven zijn opportunisten, kleinvee zoals schapen, geiten en alpaca’s zijn een populair tussendoortje. In 2021 werden er in heel Vlaanderen 155 veedieren gedood door een wolf. Veruit de meerderheid in Limburg. Schapen zijn het meest in trek. Af en toe moet er ook een pony of een alpaca aan geloven.

“Laat ik duidelijk zijn. De laatste onbeschermde geit, schaap, shetlandpony of alpaca in Limburg, die gaat er vroeg of laat aan. Binnenkort hebben de welpen meer voedsel nodig en gaan de ouders intensief op jacht. Wolven zijn nu al vijf jaar aanwezig in ons land. En toch dringt het bij de meeste mensen in risicogebied pas door dat het écht nodig om een deftige omheining te plaatsen voor hun dieren, als het te laat is. Dus alsjeblieft, bescherm je dieren met schrikdraad”, zegt Loos.

Voor alle duidelijkheid: wolven zijn eerder schuw en voor de mens niet gevaarlijk. “Jonge wolven kunnen wel nieuwsgierig zijn. Dus het is een kwestie van tijd tot een van de negen welpen tijdens zijn eerste uitstap buiten militair domein ontredderd opduikt op een Limburgse oprit of dorpsplein”, zegt Loos. “Blijf dan kalm, loop rustig weg en neem een foto. Bezorg die foto aan het meldpunt www.welkomwolf.be”, luidt het.

Woon je in risicogebied en heb je schapen of ander kleinvee? Dan kan je een subsidiedossier indienen bij het agentschap voor Natuur en Bos om je omheining wolfwerend te maken.