Wolvenfakkeltocht tegen ‘probleemwolf’ op komst in Limburg: burgemeester bereid toestemming te geven

Burgemeester Goossens heeft begrip voor de organisatoren. “Ik begrijp de ongerustheid bij onze inwoners en dierenhouders en hun wens om die onrust op deze manier te uiten. In Oudsbergen hechten we veel belang aan participatie en stimuleren we inwoners om hun meningen te uiten. We zullen dit evenement dan ook niet zomaar afkeuren.”

De organisatoren vroegen nog geen toelating aan het gemeentebestuur. “We hebben al contact gehad met de organisatie en verwachten dat ze spoedig een aanvraag zullen indienen. Daarna zullen we met hen rond de tafel zitten en de aanvraag samen met de politiediensten onderzoeken”, zegt burgemeester Goossens. “Voordat we onze goedkeuring kunnen geven, willen we kunnen garanderen dat dit evenement op een veilige en serene manier volgens de geldende coronamaatregelen kan plaatsvinden.”

Op de Facebook-pagina van ‘De grote boze wolven fakkeltocht’ is een opvallende foto van een brandende wolf te zien. De fakkeltocht start vrijdag 24 september om 20.30 uur aan de kerk van Meeuwen, deelgemeente van Oudsbergen waar begin deze week twee shetlandpony’s en een jonge koe doodgebeten werden aangetroffen, zo goed als zeker het werk van een wolf.