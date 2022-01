Wolf verdrinkt in Hasseltse Albertkanaal: ‘Mogelijk wolf die Limburgse roedel verliet’

Het hele weekend al kreeg Welkom Wolf waarnemingen binnen van zwervende wolven in de Antwerpse Kempen. Maar ook in het zuiden van Limburg - géén wolvengebied - zagen getuigen een wolf lopen.

“We kregen meldingen vanuit Sint-Truiden en Nieuwerkerken”, zegt Jan Loos. “Ook daar werden de eerste ochtend van het nieuwe jaar beelden gemaakt die bevestigen dat het om een echte Europese wolf gaat. De wolf trok onder meer langs Provinciaal Domein Nieuwenhoven. De lange-afstandsloper zette koers van Nieuwerkerken naar Stevoort en Kuringen in Hasselt. Daarbij kruiste hij met succes de E313.”

Maar de meldingen bleven uit na Kuringen, en nu wordt duidelijk waarom. Het Natuurhulpcentrum is al ter plaatse gekomen om het kadaver op te halen. Daar bevestigen ze al dat het om een mannetje gaat.

De wolf lag dood in het water. Beeld Frederik Thoelen

Betonnen wanden

Het dier heeft wellicht het kanaal willen oversteken, denkt ook Jeroen Denaeghel, woordvoerder van het Agentschap Natuur en Bos. “Een wolf kan in principe goed genoeg zwemmen, maar het Albertkanaal heeft steile betonnen wanden. Mogelijk hebben die hem parten gespeeld”, legt Denaeghel uit.

“Het is nog te vroeg om met zekerheid te zeggen dat het om één van de Limburgse wolven gaat, maar die kans is groot”, zegt het Natuurhulpcentrum. “Zeker als het een mannetje is. De jaarlingen van de Limburgse roedel zijn allemaal mannetjes, en het is logisch dat zij intussen het nest proberen te verlaten. Blijkbaar maakte deze zijn tocht tot in het zuiden van de provincie. Maar pas als we DNA-stalen hebben, weten we zeker dat het om een jaarling van de Limburgse roedel gaat.”