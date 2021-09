‘Wolf hoort niét in onze achtertuin’: druk besproken wolvenfakkeltocht in Oudsbergen trekt bijna 3.000 deelnemers

Negen wolven hebben hun thuis in Limburg gevonden, en dat voelde de gemeente Oudsbergen nog maar recent. Verschillende keren, zelfs. Zo kwam één van de koeien van boer Bart Smeets (51) in Meeuwen eind augustus nog om het leven door een wolf, werden twee shetlandpony’s op 13 september door het dier doodgebeten en werd een volgende koe in dezelfde gemeente slechts één dag later opnieuw volledig opgepeuzeld door ‘de grote boze wolf’. Ook Hechtel-Eksel werd deze vrijdagnamiddag nog opgeschrikt door wat hoogstwaarschijnlijke een wolvenaanval op een koe is geweest. “Kan ik hier nog veilig wandelen?” en “wie kan garanderen dat straks geen kind wordt aangevallen?”, zo vragen de bewoners zich af.

Debat opstarten

Machteloze gevoelens die ze nu toch wilden overbrengen met een wolvenfakkeltocht, op initiatief van organisator en tevens jonge boer Jef Housen. “De bedoeling van dit initiatief is in ieder geval niet om extreme gedachten te uiten, dat is zelfs verboden, maar we willen wél op een vredige manier ruimte creëren om het debat over de wolf op te starten", benadrukt Johan Waterschoot, woordvoerder van Jef Housen. “Met deze bijeenkomst willen we dat de mensen van Oudsbergen zich gehoord voelen. In de nieuwskranten wordt er vaak positief gesproken over de wolf, maar nauwelijks tot niét over de gevoelens en bezorgdheden van de bewoners en boeren hier. Zij willen zich terug veilig voelen op straat, maar dat kan gewoonweg niet. Sommige hebben dieren waar ze enorm om geven, maar zullen die er morgen nog wel zijn? Ook over deze gevoelens en angsten moeten we openlijk met elkaar over kunnen praten.”

Twee inwoners van Oudsbergen konden het ook niet laten om zich te verkleden als ‘grote boze wolf' en een varken als slachtoffer. Beeld Photo News/Gianni Barbieux

Voor de inwoners van Oudsbergen die mee de fakkeltocht bewandelden, moet er dan ook iets veranderen. “Wij zien de wolf hier namelijk liever niét meer", verduidelijken Albert Jansen (70), Eddy Croimans (58) en Edyy Camps (59). Alle drie zijn ze jagers in de gemeente, en met ‘rot op wolf' maken ze hun statement ook heel duidelijk op hun zelfgemaakt pamflet. “In Polen of Duitsland is er misschien genoeg plaats, maar niet hier in Oudsbergen. De wolf moet hier weg.”

De jagers die zich duidelijk uitlieten tijdens de wandeling. Beeld Photo News/Gianni Barbieux

‘Revaluatie van het wolvenprotocol’

Ook heel wat bewoners maken zich zorgen om hun kleinkinderen, en of ze wel nog veilig buiten kunnen spelen. “Het is hier zo mooi om te wandelen, maar de ‘grote boze wolf’ verpest het nu voor ons. We durven niet meer”, zo zeggen veel wandelaars. Sommigen verkleedden zich zelfs effectief als roodkapje, de ‘grote boze wolf’ en een varken als slachtoffer van het dier.

“Bedoeling is dan ook om de Vlaamse overheid aan te moedigen het wolvenprotocol zo snel mogelijk vast te pakken en te revalueren", benadrukt burgemeester Marco Goossens (CD&V). “Op 12 oktober zal er dan ook - naar jaarlijkse gewoonte - een burgemeestersoverleg plaatsvinden. Op dat overleg kunnen alle betrokken burgemeesters ook hun bezorgdheden over de wolvenproblematiek uiten, wat ook wij voor de gemeente Oudsbergen zullen doen aan de hand van een lijst met vijftien vragen. Eén van die vragen aan de Vlaamse overheid is om de subsidies voor wolfwerende omheiningen toegankelijker te maken. Nu zijn deze enkel nog voornamelijk voor schapenhouders bedoeld, maar ook paarden- en veehouders moeten beroep op deze subsidie kunnen doen. We willen samen met onze burgers uit deze problematiek kunnen geraken.”

Eén van de vele wandelaars die naar de fakkeltocht kwamen. Beeld Photo News/Gianni Barbieux

Ook kinderen waren aanwezig op de fakkeltocht, samen met hun ouders. Beeld Photo News/Gianni Barbieux