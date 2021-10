Wolf bijt vijftien damherten dood in dierenpark Hengelhoef

Al vijftien levensloze damherten werden zondagmiddag aangetroffen in dierenpark Helchterhoef en de teller blijft maar oplopen.

De herten verbleven in een omheind terrein van drie hectare groot, “maar de omheining was niet wolf-proof", zegt Jeroen Denaeghel van het Agentschap Natuur en Bos. Dat de negen dode damherten effectief het werk was van één of meerdere wolven, moet onderzoek nog officieel uitwijzen. “Maar onze veearts is ter plaatse geweest en het vraatpatroon wijst wel degelijk op een wolf. Om absolute zekerheid te hebben, wachten we de afgenomen DNA-stalen af.”

‘Zwarte dag voor vakantiepark’

Voor het vakantiepark Hengelhoef is de situatie echter pijnlijk duidelijk. “Deskundigen die hier ter plaatse waren, zijn bijna honderd procent zeker dat dit het werk is van de wolf”, reageert Jos Mennen van de groep Oostappen, die het vakantiepark beheert. “Daardoor schiet nog maar de helft over van onze dertig damherten. Een zeer triestig gebeuren. Samen met onze vakantiegangers zijn we altijd zo trots op onze natuur en onze dieren, en nu dit. Dit is een zwarte dag voor ons vakantiepark.”

“Maar dit was eigenlijk te voorspellen”, reageert Jan Loos, wolvenkenner bij Welkom Wolf. “De wolven in Limburg hebben namelijk ook al heel wat damherten van park Molenheide in Houthalen-Helchteren verorberd. Lange tijd zijn daar grote gaten in de omheiningen geweest, waardoor de ene na de andere damhert uit het park ontsnapte. Als je weet dat hierna intussen geen populatie wilde damherten ontstaan is, kan je je ook inbeelden wat er met die damherten gebeurd is...

“Dat voorbeeld vond inderdaad plaats buiten het park, maar we zijn ook zeker dat de wolven ook al eens binnen het park zijn geweest. En in een vakantiepark gelden trouwens dezelfde regels als binnen een weide met tamme schapen en herten. Zorg je niet voor een wolfwerende omheining, dan zul je je dieren vroeg of laat kwijtspelen.”

Wolfwerende omheining

Loos reageert dan ook verbaasd op de ‘zwakke’ omheining van vakantiepark Hengelhoef. “Een vakantiepark ligt namelijk in of recht tegenover een natuurgebied, wat het nog aantrekkelijker maakt voor de wolf. Eigenlijk kan je alles in Noord-Limburg boven de E314 beschouwen als potentieel wolventerrein. Een vakantiepark, net zoals het vakantiepark Erperheide en noem maar op, houdt hen niet tegen. De wolf zal het laatste onbeschermde kleinvee in Limburg weten te vinden als je geen maatregelen neemt.”

“De enige oplossing voor iedereen met kleinvee is dus zo’n wolfwerende omheining”, benadrukt Loos. “Houders kunnen daar makkelijk een subsidie voor aanvragen bij de Vlaamse overheid. Als je het mij vraagt, is het een beetje hallucinant dat een vakantiepark als Hengelhoef zo’n aanvraag nog niet gedaan heeft. Als parkdirectie hoef je de omheining niet eens uit eigen zak te betalen, dus waarom nog wachten om je dieren te beschermen? Dat is je enige optie, want het opnemen tegen de wolf is én blijft tegen de wet.”

Intussen is het Wolf Fencing Team bij dierenpark Hengelhoef langsgeweest om de omheining te versterken tegen de wolf.