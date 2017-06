Wok 'n roll: wokschotel met kip en tomaat

Bij zomerse temperaturen wil niemand lang in de keuken staan. Deze zuiderse wok met kip, aardappelen en tomaat is gezond, ruikt naar vakantie en is klaar in een wip.

Wat heb je nodig:

400 g kippenborsthaasjes

2 sjalotten, gesnipperd

4 aardappelen

2 el tapenade van zongedroogde tomaten

2 teentjes knoflook, geperst

10 kerstomaatjes

1 gele paprika, in reepjes

2 el platte peterselie, gehakt

1 tl cayennepeper

olijfolie

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Snij de ongeschilde aardappelen in dunne plakjes.

Stap 2: Verhit een scheutje olijfolie in een wokpan en bak de sjalot met de look glazig. Voeg de kippenreepjes toe en bak 2 minuten. Doe er de aardappelschijfjes bij en bak 5 minuten mee.

Stap 3: Doe er de paprikareepjes en de tapenade bij en roer alles goed om. Kruid met peper, zout en cayennepeper.

Stap 4: Doe er op het laatste de kerstomaten bij en schep alles voorzichtig om. Werk af met de peterselie.