‘Woedende’ gouverneur Texas beweert misleid te zijn over politieoptreden tijdens bloedbad

De directeur van het departement van openbare veiligheid gaf eerder op de dag toe dat de politie de “verkeerde beslissing” heeft gemaakt door niet snel de klas binnen te gaan waar de schutter zich had verschanst. Abbott had woensdag na de schietpartij voor opschudding gezorgd door te zeggen dat alles nog veel slechter had kunnen aflopen, omdat de politie had gedaan wat ze moest doen.

Vrijdag ging de Republikein in eerste instantie niet in op het optreden van de politie, maar focuste hij op financiële steun aan de slachtoffers. Toen de pers meer vragen stelde, zei hij dat hij het publiek woensdag had toegesproken op basis van informatie die hij van de autoriteiten had gekregen. Maar die info klopte dus niet.

Abbott verklaarde nog dat hij verwacht dat de autoriteiten er alles aan doen om “tot op de bodem uit te zoeken” wat er is gebeurd. Ook zei hij volgens CNN dat hij verwacht dat er nieuwe wetten gestemd zullen worden na het bloedbad, maar focuste daarbij op gezondheidszorg en niet op strengere wapenwetten.

Precies op vrijdag vindt in Houston, Texas, de jaarlijkse bijeenkomst plaats van de wapenlobby NRA. Daar zou Abbott normaal gezien ook aanwezig zijn, maar hij paste daar uiteindelijk toch voor. Hij nam wel een videoboodschap op die getoond werd. Senator Ted Cruz en ex-president Donald Trump zijn wel daar en spreken de aanwezigen toe.