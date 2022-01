Woedend straatprotest in Polen na dood van Agnieszka (37) die abortus werd geweigerd

Agnieszka T. was zwanger van een tweeling toen de hartslag van een van de foetussen stopte. De vrouw overleed nadat artsen weigerden een zwangerschapsafbreking uit te voeren, zo schrijft de Britse krant The Guardian. Haar familie beschuldigt de Poolse regering ervan “bloed aan de handen” te hebben, en in Warschau kwamen demonstranten op straat.

“We blijven protesteren opdat niemand anders hoeft te sterven”, zei Marta Lempart, de organisator van het protest, aan Poolse media. “Het Poolse abortusverbod is dodelijk. Iemand is nog maar eens gestorven omdat een noodzakelijke medische ingreep niet op tijd werd uitgevoerd.”

Het Poolse abortusrecht was al beperkt, maar in 2020 ging de regering van de partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) een stap verder. Via het Constitutioneel Hof, in feite een verlengstuk van de regering gevuld met politiek loyale rechters, werd abortus verder aan banden gelegd. Het leidde toen tot de grootste protesten in Polen sinds de val van het communisme. Vorig jaar werd de wetswijziging alsnog bekrachtigd.

Ernstige afwijkingen bij het ongeboren kind, de reden voor bijna alle legale abortussen in Polen, zijn sindsdien geen juridische grond meer voor het afbreken van de zwangerschap. Abortus is alleen toegestaan bij verkrachting of incest. En wanneer de zwangerschap levensbedreigend is voor de moeder. Voorstanders van de strengere wet ontkennen dat het sterfgeval in Pszczyna met de nieuwe wetgeving te maken heeft.

Complicaties

Agnieszka werd op 21 december met buikpijn opgenomen in een ziekenhuis in Częstochowa. Twee dagen later stopte de hartslag van een van de tweelingen en volgens Agnieszka’s familie weigerden de artsen de foetus weg te halen vanwege de abortuswetgeving. Ze wachtten enkele dagen tot ook de tweede foetus stierf. Pas twee dagen daarna werd de ongeboren tweeling weggehaald.

De gezondheid van Agnieszka bleef achteruitgaan. Haar familie vermoedt dat ze overleed aan een bloedvergiftiging, maar haar doodsoorzaak werd niet bekendgemaakt in de verklaring die door het ziekenhuis werd vrijgegeven.