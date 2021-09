WK wielrennen in Leuven had alles mee, behalve de medailles: ‘Sorry, ik weet zelfs niet wat ik moet zeggen’

Ze kwamen massaal naar Leuven afgezakt en boden in sommige gevallen grof geld voor een gegeerd plekje op de eerste rij, maar zelfs de uitgelaten Belgische wielerfans konden Wout van Aert niet naar de regenboogtrui roepen. ‘Hij was blijkbaar niet in zijn gewone doen.’

“Ik denk dat ik maar wat ga fietsen”, zegt Lieven Claerhout (44). De man heeft een truitje aan van de nationale wielerploeg en is zichtbaar aangeslagen door haar verlies. “Ik wil zeker niet naar tv kijken straks”, zegt hij. “Ik moet even mijn gedachten verzetten.”

Het 100ste WK bracht geen goud voor Wout van Aert. Geen zilver voor Remco Evenepoel en geen brons voor Jasper Stuyven. Hoewel dat laatste er tijdens de finale van de race wel in zat.

Aan de drankkraampjes op de Naamsevest in Leuven, een kleine kilometer van de finish, stonden na afloop lange rijen. Veel Belgische fans hadden dus iets door te spoelen. Sommigen trokken naar een cafeetje. Maar de meesten dropen eerder troosteloos af.

“Ik had mezelf voorgenomen niet te veel verwachtingen te hebben”, zegt Claerhout, die met zijn vriendin naar de koers kwam kijken. “Sorry, ik weet zelfs niet goed wat ik moet zeggen. In het begin liep het allemaal nochtans goed. Maar uiteindelijk zat het er niet in.”

De sfeer zat er eerder op de dag wel goed in. Beeld Eric de Mildt

In Leuven kwamen naar schatting 300.000 wielerliefhebbers naar het WK kijken. En zij zagen dat de Belgen het aanvankelijk goed deden. De naam Van Aert – de Belgische kopman en gedoodverfde winnaar – was heel de dag door op verschillende melodieën in de universiteitstad te horen. Onze favoriet: “Hoempa, hoempa, hoempa Wout van Aert!” En de rest kan u zelf wel aanvullen.

Voor Leuven is het WK-feest de bekroning op maanden voorbereiding. Leuvenaars, liefhebbers en cafébazen hebben maanden toegeleefd naar dit once in a lifetime event. Volgens Leendert Bouveroux (36) van café De Reynaert was het WK ook een commercieel succes. “Omdat we zo dicht bij de arrivée liggen, hebben we er echt veel aan gehad”, zegt Bouveroux. “Wielerfans hebben zelfs aan mensen die ik ken een hoop geld aangeboden, zodat ze bij hen mochten logeren, omdat hun appartement op het parcours lag.”

Groot feest

Een groot feest is er in het café ’s avonds niet meer geweest. Na acht uur was de staminee eigenlijk al halfleeg. “Als een Belg vandaag gewonnen had, was het helemaal anders”, zegt Bouveroux. “Al zijn we blij dat er ook zoveel buitenlanders zijn gekomen.”

Behalve de Belgische waren er inderdaad veel andere driekleuren te zien. André van Leeuwen, volledig in het oranje, stond met een groepje op het Ladeuzeplein. “Je gaat hier geen Nederlander vinden die niet voor Mathieu van der Poel is”, zei hij ’s middags.

Die vonden we dus wel. Aan de overkant van het plein stond de supportersclub van Mike Teunissen. Het groepje was uit Ysselsteyn, de heimat van Teunissen, naar Leuven afgezakt. “In ons dorp met 2.250 inwoners is Mike de grote held”, zegt Pieter Swinkels, een van zijn supporters. “Hij trouwt in september en we willen heel graag dat hij dat in de regenboogtrui kan doen.”

Beeld Eric de Mildt

Helaas voor de supporters lijkt het erop dat Teunissen gewoon een smoking zal moeten huren. Ook Adam Spusta (36), die met een vriend helemaal uit Slovakije kwam om Peter Sagan aan te moedigen, zag de driemalige wereldkampioen niet winnen.

Toen het peloton er de eerste rondjes in de Leuvense binnenstad op had zitten, was de sfeer opperbest. Ook voor de renners die toen al niet meer met het tempo van het peloton konden volgen, werd er gejuicht. De renners die een wheelie deden (enkel rijden op het achterwiel) kregen extra applaus.

“Belgen houden van fietsen”, zegt Ariane (40), die zich heeft uitgedost in de Belgische kleuren, maar uit Duitsland blijkt te komen. “Dat kan je hier echt zien, de sfeer in deze stad is fantastisch. Omdat ik vooral het veldrijden op de voet volg, ben ik al jaren fan van Wout van Aert.”

Marseillaise

Wij posteerden ons aan de Naamsevest om de bloedstollende finale van de race te volgen. Op het nummer ‘Bamboléo’ van The Gipsy Kings kwam een kopgroep van zeventien renners voorbij, met daarin Remco Evenepoel. De honderden toeschouwers verdrongen zich bij de hekken om een glimp van de voorbijflitsende renners op te vangen. Over corona werd er al een hele dag niet gesproken.

Terwijl Alaphilippe vijftien kilometer alleen naar de meet reed, zag het publiek in Leuven hoe lokale held Jasper Stuyven naast het brons greep. Claerhout, die nog vlak bij het ouderlijk huis van Stuyven gewoond heeft, zag het met lede ogen aan. “Ik vind dit zo ontzettend jammer voor hem”, zegt Claerhout. “Zo’n kans krijgt hij nooit meer. Van Aert was blijkbaar ook niet in zijn gewone doen. Hij was echt niet sterk genoeg.”

'Allons enfants de la patrie', klonk het bij de Franse Yannick Humeau en zijn vrienden. Beeld Eric de Mildt

De Franse supporters in het publiek beleefden natuurlijk de andere kant van de medaille. Toen Alaphilippe als eerste over de finish reed, hief het groepje van Yannick Humeau (46) luid en trots de Marseillaise aan. “Allons enfants de la patrie”, klonk het, terwijl het groepje met de Franse tricolore wapperde. De jour de gloire van Alaphilippe est arrivé.

“C’est énorme!” brult Humeau, die met zijn vrienden uit La Rochelle staat te vieren. “Onze équipe heeft het ook fantastisch gedaan. Van het begin helemaal tot aan het einde heeft heel de ploeg erg sterk gereden. Voor jullie vinden we het natuurlijk wel erg jammer.”