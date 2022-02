Witte jongen mag rustig bekomen, zwarte jongen krijgt knie in nek: verbijstering over optreden politie bij vechtpartij VS

De gouverneur van New Jersey is geschokt, de burgemeester zag zich gedwongen een raadsvergadering af te zeggen vanwege zorgen over veiligheid, en de roep om ontslag van de twee agenten klinkt luid. ‘Wij begrijpen dat deze video bewoners van streek heeft gemaakt’, aldus de politie, die het openbaar ministerie om een onderzoek heeft gevraagd.

De vechtpartij vond afgelopen weekend plaats in een winkelcentrum, maar trekt pas de aandacht nu beelden ervan viraal zijn gegaan. Volgens burgerrechtenbeweging NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) is het schrijnend om te zien hoe de twee witte agenten de witte tiener direct beschouwen als ‘het slachtoffer’ en de zwarte jongere als de schuldige. “Ondanks jaren van praten over trainingen gericht op het voorkomen van vooroordelen”, aldus de organisatie.

Verbijsterd

Op de video is te zien hoe het tweetal, omringd door vrienden en klasgenoten, flink met elkaar in discussie is. Volgens de zwarte jongen, Kye, nam hij het op voor een jongere vriend, die gepest werd door de witte tiener. Terwijl de ruzie steeds feller wordt, wijst de witte jongen met zijn vinger naar het gezicht van de zwarte tiener.

The @naacp NJ State Conference calls for these @bridgewaterpd officers to be immediately removed from the police force pending an investigation. The time for the #nj Governor and Attorney General to put a stop to this type of behavior by the police is NOW. #EnoughIsEnough pic.twitter.com/HeQrxXtuKf — NJ NAACP (@njnaacp) 16 februari 2022

Die duwt vervolgens zijn hand weg, waarna de witte jongen de zwarte tiener hard wegduwt. Als de zwarte jongen terugslaat, breekt een gevecht uit waarbij over en weer flink wordt geslagen. De agenten komen tussenbeide als de zwarte jongen op de grond ligt en de witte tiener, die staat, zich over hem heen buigt en verder wil vechten. Een agent trekt de witte jongen weg en laat hem, ongeboeid, tot rust komen op een bank.

Een collega drukt op dat moment de zwarte tiener, die zich niet verzet, hardhandig tegen de grond. Hij wordt in de boeien geslagen terwijl een agent de jongen met haar knie op de grond houdt. De witte tiener staat op en kijkt rustig toe. Omstanders zijn verbijsterd over de handelswijze van de agenten. “Het is omdat hij zwart is”, zegt een van de jongeren.

‘Onacceptabel’

“Ik ben diep verontrust door wat in deze video een raciaal ongelijke behandeling lijkt te zijn”, tweette gouverneur Phil Murphy van New Jersey woensdag. “Ik had het gevoel dat ze hem behandelden alsof hij superieur aan mij was”, zei Kye tegen CNN over de agenten die de witte jongen met rust lieten. Zijn moeder wil dat de twee agenten worden ontslagen. De NAACP eist dat de agenten onmiddellijk worden geschorst hangende het onderzoek.

Although an investigation is still gathering the facts about this incident, I’m deeply disturbed by what appears to be racially disparate treatment in this video. We’re committed to increasing trust between law enforcement and the people they serve. https://t.co/ck9yCXMmL0 — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) 16 februari 2022

“De onmiddellijke reactie was het zwarte kind agressief op de grond te gooien, met een knie op zijn nek, en hem handboeien om te doen”, aldus voorzitter Richard Smith van de NAACP-afdeling in New Jersey. “Tegelijkertijd werd de witte jongen, die minstens even schuldig was aan het gevecht als zijn zwarte tegenstander, voorzichtig op een bank gezet en als een slachtoffer behandeld. Dit is maar al te vaak ook de ervaring van veel zwarte inwoners van New Jersey.”

De familie heeft de bekende zwarte advocaat Benjamin Crump ingeschakeld, die eerder onder meer de familie van George Floyd bijstond. Crump wil weten waarom de agenten Kye direct in de boeien sloegen, terwijl de witte jongen gewoon mocht toekijken wat er gebeurde. Tot donderdag had niemand bij de politie hem hiervoor een verklaring kunnen geven. “Hun optreden is duidelijk gemotiveerd door raciale vooroordelen en onacceptabel”, tweette Crump.