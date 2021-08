Nieuws Olympische Spelen

► Wit-Russische atlete die IOC om hulp vroeg is ‘in veiligheid’, verschillende landen bieden asiel aan

Kristina Tsimanoeskaja. Beeld REUTERS

De Wit-Russische atlete Kristina Tsimanoeskaja werd in Tokio bijna tegen haar wil op het vliegtuig gezet om terug te keren naar huis. Volgens het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is ze intussen veilig in Tokio: ‘We steunen haar en we willen ervoor zorgen dat ze krijgt wat ze wil’, klinkt het.