Wit-Russische activist dood teruggevonden in Oekraïense hoofdstad, vragen rond omstandigheden

Vitali Sjisjov werd maandag door zijn partner als vermist opgegeven nadat hij niet was teruggekeerd van een wandeling. De politie van Kiev maakt nu bekend dat hij opgehangen in het park is gevonden. Het onderzoek moet uitwijzen hoe de man is gestorven. De politie sluit niet uit dat het om een moord met voorbedachten rade gaat die de daders als een zelfdoding wilden voorstellen.

De politie vraagt iedereen die Sjisjov heeft gekend, informatie door te spelen. Een Wit-Russische mensenrechtenorganisatie onthulde dat hij recent nog ging joggen in het park en dat hij toen enige tijd door vreemden werd gevolgd.

Sjisjov was de oprichter van het ‘Wit-Russische Huis in Oekraïne’, een stichting die mensen bijstaat die door het Wit-Russische regime worden vervolgd. De organisatie helpt Wit-Russen bij hun zoektocht van huisvesting, werk en juridisch advies.

Toevluchtsoord

De dood van Sjisjov komt net op het moment dat de Wit-Russische atlete Kristina Tsimanoeskaja zegt dat ze gedwongen werd zich terug te trekken van de Olympische Spelen in Tokio. Volgens de atlete dreigden de Wit-Russische autoriteiten met gedwongen repatriëring omdat ze kritiek had geuit op haar atletiekfederatie op sociale media. Polen heeft de sprintster inmiddels een humanitair visum verleend. Haar echtgenoot is gevlucht naar Oekraïne en hoopt op een hereniging met Tsimanoeskaja in de “nabije toekomst”, zo zegt hij tegen persagentschap AFP.

Oekraïne, Polen en Litouwen zijn toevluchtsoorden geworden voor Wit-Russen nu president Aleksandr Loekasjenko steeds gewelddadiger optreedt tegen afwijkende meningen in zijn land. Enkele maanden geleden kwam het Wit-Russische regime nog in opspraak toen de opstandige journalist Raman Pratasevitsj van een Ryanair-vlucht werd gehaald.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.