Wit-Russische activist dood in Oekraïense hoofdstad gevonden, vragen rond omstandigheden

Activisten in Nederland voeren actie tegen het beleid van president Aleksandr Loekasjenko van Wit-Rusland. Beeld ANP

In de Oekraïense hoofdstad Kiev is het levenloze lichaam gevonden van de Wit-Russische activist die sinds gisteren was verdwenen. Het gaat om het hoofd van een ngo - het Wit-Russische Huis in Oekraïne - die hulp biedt aan Wit-Russische burgers die de repressie in hun land zijn ontvlucht.