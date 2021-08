Wit-Rusland wil atlete onder dwang weghalen uit Tokio: sportster vraagt hulp van Olympisch comité

Tsimanoeskaja (24), die normaal gezien morgen op de 200 meter moet starten, stapte op het vliegveld naar de Japanse politie nadat leden van het Wit-Russische team haar naar eigen zeggen onder dwang uit haar kamer hebben gehaald. De politie zou hebben voorkomen dat ze daadwerkelijk moest vertrekken naar het land waar dictator Aleksandr Loekasjenko de plak zwaait. Zijn zoon is de voorzitter van het Wit-Russische Olympische Comité.

Dat zegt in een reactie dat Tsimanoeskaja op medisch advies moest terugkeren wegens “zorgen over haar mentale en psychologische staat”. Maar Tsimanoeskaja weigert dus te vertrekken. "Ik blijf hier", liet ze aan een fotograaf van persbureau Reuters weten op de luchthaven. “Ik denk dat ik nu veilig ben, ik ben bij de politie.” De geplande vlucht, een eerste richting de Turkse hoofdstad Istanboel, is ondertussen zonder Tsimanoeskaja vertrokken.

Volgens Wit-Russische oppositiemedia zou Tsimanoeskaja voorlopig in Tokio willen blijven en asiel willen aanvragen op de ambassade van Duitsland of Oostenrijk. In een video die op de sociale media-app Telegram werd gepost vraagt ze het IOC om hulp. "Er wordt druk op mij uitgeoefend. Ze proberen me het land uit te krijgen tegen mijn wil. Ik vraag het IOC om tussen te komen.” In een telefonisch interview met een Wit-Russisch oppositiekanaal zegt ze dat ze niet bang is om uit het team gezet te worden, “maar wel om in de gevangenis te vliegen”. “Volgens de medewerkers kwam het bevel me weg te halen vanuit het allerhoogste niveau.”

Tsimanoeskaja had vrijdag kritiek geuit op haar deelname aan de Olympische Spelen. Zo zou ze tegen haar wil ook op de startlijst zijn gezet van de 4x400 meter.