Wit-Rusland steeds meer in de hoek: IOC trekt accreditaties van twee trainers in na rel rond sprintster

Het gaat om de twee coaches die sprintster Tsimanoeskaja probeerden te dwingen het vliegtuig naar Wit-Rusland te nemen. “In het belang van de Wit-Russische atleten die nog steeds in Tokio vertoeven, heeft het IOC beslist de accreditaties van M. A. Shimak en Y. Maisevich in te trekken”, zo klinkt het in de IOC-mededeling. Beide trainers moeten het olympisch dorp verlaten en vanwege de coronamaatregelen mogen ze ook niet langer in Japan verblijven.

Woensdagavond kwam Kristsina Tsimanoeskaja in de Poolse hoofdstad Warschau aan. De atlete heeft van de Poolse autoriteiten een humanitair visum gekregen. Haar hing zondag een gedwongen terugkeer naar haar vaderland boven het hoofd nadat ze Wit-Russische officials had bekritiseerd. Op de luchthaven van Tokio weigerde ze, uit angst voor de autoriteiten in Wit-Rusland, op het vliegtuig te stappen. Uiteindelijk wendde de sprintster zich tot de Japanse politie en tot de Poolse ambassade.

Intussen willen nog andere Wit-Russische atleten niet naar hun vaderland terugkeren. Jana Maksimova schreef op Instagram dat zij en haar man, sporter Andrej Kravtsjenko, in Duitsland willen leven. Konstantin Jakovlev, trainer van de handbalploeg Witjas in Minsk, is naar Oekraïne gevlucht.

Door het incident wordt de aandacht opnieuw gevestigd op Wit-Rusland. Het land staat onder politieke hoogspanning na de gecontesteerde verkiezingsoverwinning van de autoritaire president Aleksandr Loekasjenko. Die drukt alle protest met geweld de kop in. Organisaties melden flagrante schendingen van de mensenrechten.