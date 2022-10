Wisselmeerderheid met Vlaams Belang in Zwijndrecht zet fusieplannen in gang: ‘Ze kijken naar extreemrechts om eigen postjes veilig te stellen’

In Zwijndrecht besturen Groen, Vooruit en cd&v momenteel samen. De groene burgemeester André Van de Vyver is tegen een fusie met zijn Oost-Vlaamse buurgemeenten. Ook Vooruit is tegen. Coalitiepartner cd&v is voor, net zoals oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang. Op voorzet van N-VA stond donderdagavond een debat over een principebeslissing rond de fusie op de agenda. Dat nam meer dan twee uur in beslag.

De initiatiefnemers benadrukten vooral dat een start van fusiegesprekken nog geen eindbeslissing is en slechts een onderzoek naar de mogelijkheden en obstakels. De Zwijndrechtse bevolking zou bij een positief verloop van de gesprekken ook worden geraadpleegd voor de eigenlijke fusie.

Maar Groen vreest dat een fusie onafwendbaar wordt. “Het vrijblijvende karakter van deze princiepsbeslissing is misleidend”, zegt Van de Vyver. Groen ziet in de fusieplannen ook een manier om het groene lokale beleid te laten verwateren in een groter geheel met een andere politieke signatuur.

Dat cd&v een wisselmeerderheid smeedt met N-VA en Vlaams Belang om de fusiegesprekken formeel op gang te trekken, leidde op voorhand tot ongenoegen van Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout: “Wat is de bedoeling? Rekenen op het VB om een fusie door te drukken, omdat er in Zwijndrecht geen democratische meerderheid voor bestaat? Ik mag hopen ze het niet zo ver laten komen.” Vaneeckhout keek naar cd&v om “het cordon sanitaire in stand te houden”.

Ook Vooruit-voorzitter Conner Rousseau verhoogde de druk. “Ik ben echt bezorgd en geschrokken wat er kan gebeuren. Vooruit is tegen deze monsterfusie, waar niemand van weet waarvoor ze moet dienen, buiten zorgen voor de posten van bepaalde personen. In de plaats van deze zaak uit te praten in het bestuur, gaat men naar extreemrechts toe om de eigen postjes veilig te stellen.”

Rousseau vraagt dat de cd&v-top ingrijpt. “We werken in Zwijndrecht goed samen met cd&v, maar ons de rug toekeren voor het VB, daar heb ik een probleem mee.” Bij cd&v klinkt dat de partij al jarenlang voorstander is van een fusie met Beveren en Kruibeke. Onder meer om zo een gedwongen fusie met Antwerpen te vermijden. Dat ook Vlaams Belang dat vindt, verandert niets aan het eigen standpunt. Er wordt ook op gewezen dat het gemeentebestuur daar geen afspraak over heeft.

Recent hebben de gemeentebesturen van Beveren en Kruibeke zich al geëngageerd voor een fusie. De gemeentelijke administraties kunnen nu in een werkgroep aan de slag om een eventuele fusie voor te bereiden.