Wirwar aan tolgeld op Europese wegen: dit is wat vier populaire bestemmingen u kosten

Wie met de auto op vakantie vertrekt, voorziet maar beter een potje voor tolgeld en ecovignetten. Elk land hanteert een andere aanpak. Het is zaak om op voorhand goed te weten wat de opties zijn. We becijferden de routes voor vier populaire vakantiebestemmingen.

Van Antwerpen naar Parijs:

340 kilometer, 18,10 euro tol, 4,61 euro ecovignet

In Frankrijk is er al jaren tol op zo goed als alle snelwegen, de zogenaamde A-wegen. Dat geldt ook voor bepaalde bruggen en tunnels. Op de meeste snelwegen kunt u nog altijd betalen met cash geld of met de bankkaart aan de tolpoortjes. Het is wel raadzaam om een kredietkaart bij de hand te hebben, omdat een gewone bankkaart hier vaak niet werkt. Bij een beperkt aantal tolpoorten zijn cash betalingen niet meer toegelaten.

Als u veel in Frankrijk komt, kunt u online voor een kleine 20 euro een tolbadge aankopen. Dit is een elektronisch kastje dat u aan de voorruit legt. De tolbadge, die u ook kunt gebruiken in Spanje, Italië en Portugal, is gekoppeld aan uw bankrekeningnummer en de nummerplaat van uw auto. U kunt zo ook de poortjes met de oranje t gebruiken en zult gewoon kunnen doorrijden. De factuur volgt in de maand nadat u de badge hebt gebruikt, het bedrag wordt automatisch van uw bankrekening afgeschreven.

Verder zijn er in heel wat Franse steden milieuzones, waaronder in Parijs. Om aan te tonen tot welke categorie uw wagen behoort, moet u een ecovignet aanbrengen op uw wagen. Dat kost 4,61 euro en blijft permanent geldig. Houd er wel rekening mee dat u dat online moet aanvragen. En op tijd: doe het zeker twee weken voordat u op reis vertrekt. In Parijs mogen alleen wagens met milieustickers 0 tot en met 3 nog rijden.

Van Antwerpen naar Málaga:

2.229 kilometer, 140,10 euro tol, 4,61 euro ecovignet

Het grootste gedeelte van dit traject loopt door Frankrijk en daar moet u dus regelmatig tol betalen. Tenminste, als u via de snelwegen rijdt. U kunt die tolwegen ook vermijden, maar dan kost dat iets anders, namelijk tijd. Voor deze voorbeeldroute bent u dan meer dan vijf uur langer onderweg: 28 in plaats van 23 uur. Bovendien loopt u zo een veel groter risico op boetes, aangezien u vaak kleinere wegen zult gebruiken met snelheidsbeperkingen van 70 of 50 kilometer per uur.

Het is altijd interessant om zelf een vergelijking te maken. Daarvoor is de routeplanner van ViaMichelin, die we gebruikt hebben bij onze rekenvoorbeelden, een uitstekende tool. Niet enkel geeft die aan hoelang u onderweg bent en hoe u moet rijden, maar ook hoeveel uw trip ongeveer zal kosten, inclusief tolgeld. Ook de populaire verkeersapp Waze brengt de kosten van tolwegen in kaart. Google Maps biedt die optie voorlopig nog niet, al zou daar verandering in komen.

Een andere techniek die gebruikt wordt om tolgeld te besparen is om af en toe de snelweg te verlaten en er meteen weer op te rijden, de zogenaamde salamitechniek. De A1 van Lille naar Parijs kost normaal gezien 18,10 euro aan tol. Rijd u er één keer af en meteen weer op, dan kost het 15,20 euro. Doet u dat twee keer, dan betaalt u nog maar 13,90 euro.

In Spanje geldt ongeveer hetzelfde péagesysteem als in Frankrijk: u betaalt er ook voor de meeste snelwegen. En ook hier kunt u aan de tolpoorten betalen met cash geld of met de kredietkaart. Interessant is dat u hier ook de tolbadge kunt gebruiken, waardoor u pas achteraf zult moeten betalen. De Franse milieustickers zijn hier geldig. Niet dat het op veel plaatsen uitmaakt; op Madrid en Barcelona na zijn hier weinig milieuzones.

Van Antwerpen naar Siena:

1.281 kilometer, 81,70 euro tol, 4,61 euro ecovignet

Wie richting Siena trekt, rijdt grotendeels over Duitse autosnelwegen. Daar is het eenvoudig: net als in België betaalt u geen tolgeld. Let wel op: als u in een Duitse stad een tussenstop wilt maken, moet u een milieuvignet aanvragen. Plant u een citytrip naar Berlijn, vraag dan op voorhand zo’n sticker aan. Die kost 14,95 euro en is onbeperkt geldig.

Rijd u de grens over naar Zwitserland? Dan hebt u eenmalig een tolvignet van 40 Zwitserse frank nodig, ongeveer 42 euro. Dit vignet blijft veertien maanden geldig. Vergeet dit zeker niet, de boetes kunnen oplopen tot meer dan 200 euro. Verder zijn er nog een aantal tunnels waarvoor u moet betalen. In Zwitserland gelden er ook bepaalde milieuzones. U kunt dezelfde milieusticker gebruiken als in Duitsland of Frankrijk.

Italië hanteert hetzelfde systeem als Frankrijk: tolgeld op de snelwegen. Maar de tarieven lopen hier op. Voor dezelfde afstand als in Frankrijk betaalt u soms dubbel zoveel. Een ecovignet hebt u hier dan weer niet nodig.

Van Antwerpen naar Innsbruck:

862 kilometer, 9,90 euro tol, 0 euro ecovignet

Bij passages in Nederland en Duitsland hoeft u geen tolgeld op te hoesten, dat valt mee bij de start van deze routes. In Oostenrijk zelf betaalt u wel. Net als in Zwitserland moet u hier eenmalig een tolvignet kopen. Er zijn drie tarieven: 9,90 euro voor maximaal tien dagen, 29,90 euro voor twee maanden en 96,40 euro voor een volledig jaar.

Voor degenen die een weekje op vakantie zijn is het tolgeld hier dus vier keer goedkoper dan in Zwitserland. U tikt het simpelweg langs de Duitse snelwegen op de kop vooraleer u Oostenrijk binnenrijdt. Een digitaal vignet kopen kan ook, maar dat moet u dan wel al doen achttien dagen voor u binnenrijdt. In Oostenrijk zijn er momenteel nergens milieuzones en dus ook geen ecovignetten.