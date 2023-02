Winterstorm raast over westkust VS, sneeuwstormalarm in Los Angeles

Eerder deze week zorgde de storm al voor heel wat overlast in de staat Oregon. Er viel in de regio van Portland bijna 30 cm sneeuw, voor de stad de op één na meest sneeuwrijke dag ooit. Automobilisten stonden urenlang vast op de snelwegen. Sommige bestuurders lieten zelfs hun voertuigen aan de kant van de weg achter. Scholen en universiteiten hielden hun deuren gesloten. Gisteren in de namiddag sloot de Oregon Department of Transportation zelfs meerdere wegen af vanwege “honderden omgewaaide bomen”.

De intensiteit van de winterstorm heeft veel meteorologen verrast. Er was veel onzekerheid in de voorspellingen, deels door de kleine kans dat er zoveel sneeuw zou vallen. Volgens de National Weather Service hadden de weersvoorspellingsmodellen, op één uitzondering na, de grote en vooral ook wijdverspreide sneeuwhoeveelheden niet opgepikt. Daarnaast verliet het stormsysteem de regio ook trager dan verwacht.

It's true! Portland experienced its second snowiest day ever recorded yesterday (2/22/2023) with 10.8 inches of snow. https://t.co/b7pQ9JPGjs — NWS Portland (@NWSPortland) 23 februari 2023

Momenteel bevindt de winterstorm zich boven de staat Californië. Daar zal hij ook het zwaarst huishouden vandaag en morgen. Dat kan voor gevaarlijke omstandigheden zorgen, want sneeuwstormen associeert men doorgaans niet met het zuiden van de staat. In de bergen wordt 1,5 tot 2 meter sneeuw verwacht, samen met rukwinden tot 120 km/u en een beperkte zichtbaarheid. Tot vandaag was er een winterstormwaarschuwing afgekondigd voor extreem gevaarlijke omstandigheden. Voor vandaag en morgen geldt er zelfs een sneeuwstormwaarschuwing. Dat is iets wat de inwoners daar zelden horen, de vorige is al van 1989 geleden.

Ook wordt er gewaarschuwd voor lawinegevaar. Inwoners krijgen het advies om gewoon binnen te blijven. Ook in de lager gelegen gebieden kan er enkele centimeters sneeuw vallen. Volgens de verwachtingen zou dit de grootste hoeveelheid sneeuw kunnen zijn in 24 tot 48 uur sinds 1989. Alsof dit nog allemaal niet genoeg is, voorspelt men begin volgende week een nieuwe storm.