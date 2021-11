Winnie de Poeh op foto met tennisster Peng Shuai voedt politieke speculaties in China

Op een van de foto’s getiteld ‘een gelukkig weekeinde’ bij Peng thuis staat een fotolijstje met een opmerkelijk kiekje van Peng met iemand in een Winnie de Poeh-pak. De dikke gele beer wordt in China al jaren van het internet gepoetst, wegens vermeende gelijkenis met het postuur van de Chinese president Xi Jinping.

En Peng, die knuffels in alle soorten en maten verzamelt, houdt uitgerekend een panda vast: een mogelijke verwijzing naar de Chinese staatsveiligheidsdienst, in de volksmond ‘nationale schat’ genoemd, oftewel panda.

Vergezocht? Niet in een land waar een opmerking over het weer een politieke zuivering aankondigt. In 2012 raakte politicus Bo Xilai daags na een waarschuwing over ‘kil weer’ zijn functie kwijt, hij zit nog steeds achter de tralies. Foto’s van beren en Peng, het middelpunt van China’s grootste #MeToo-affaire ooit, komen niet toevallig terecht op Twitter, dat in China door overheidscensuur is afgegrendeld.

Één verklaring is dat Peng in opdracht van Xi onder controle van de staatsveiligheidsdienst staat, omdat haar verhaal over Zhang als lid van Xi’s eerste Politburo een affront is voor Xi. Dan blijft de vraag waarom de Chinese overheid toestaat dat dit signaal met het buitenland wordt gedeeld.

Een andere speculatie is dat Peng hiermee communiceert dat Xi achter haar staat. Haar beschuldiging aan Zhangs adres zou dan worden gebruikt om de factie van oud-partijleider Jiang Zemin de genadeklap te geven. Maar Zhang behoort tot het kamp van Xi: hij bekommerde zich als partijsecretaris van Shenzhen om Xi’s ouders, die in deze Zuid-Chinese stad wonen. Bovendien is het de vraag of kliekjes rond Xi’s voorgangers nog zo’n machtsfactor zijn dat zo’n spectaculaire aanval via Peng nodig is. Een niet-aflatende anti-corruptiecampagne heeft de afgelopen acht jaar weinig partijprominenten ongemoeid gelaten en Xi heeft inmiddels een onaantastbare status.

Hoe dan ook, Peng zit in een lastig politiek moeras. Wordt de val van partijbazen vrijwel altijd ingeleid met geruchten over ‘overtreding van de socialistische moraal’, oftewel seksuele escapades, met de betrokken vrouwen loopt het niet goed af. In 2013 werden verstoten minnaressen van ambtenaren even als klokkenluiders ingeschakeld bij de corruptiebestrijding, maar toen dat begon te lijken op toezicht van burgers op de partij, was dat afgelopen. In het #MeToo-tijdperk wordt activisten de mond gesnoerd door censuur of erger – volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zit activist Huang Xueqin uit Guangzhou in detentie op verdenking van het omverwerpen van de staat.