Winkelketen JBC maakt komaf met jongens- en meisjesafdelingen en komt met gendergelijke kindercollectie

De winkelketen verwijst naar een studie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) die aantoont dat gendernormen zowel voor meisjes als jongens leiden tot stereotiepe beroepsvoorkeuren. Om die reden wil JBC volgens Chief Buying Officer Ann Claes “bewuster omgaan met de heersende stereotypen en ze actief aanpakken”.

“Wij hopen dat kinderen los van hun gender een vrije keuze kunnen maken in de arbeidsmarkt. We willen kinderen buiten de lijntjes laten dromen over wat ze willen worden”, klinkt het.

Om meer gendergelijkheid na te streven, zullen er in de winkels van JBC geen jongens- of meisjesafdelingen meer zijn. Verder komt de keten met een nieuwe gendergelijke collectie voor alle genders, bestaande uit onder andere sweaters met opschriften zoals ‘When I grow up, I wanna be a CEO’, ‘game developer’ of ‘firefighter’. Op die manier hoopt de keten de beroepsstereotypen te doorbreken.