Wim Thiery, Britney Spears

Genomineerd voor (alweer) een wetenschapsprijs

Wim Thiery, VUB-professor

Niet voor het eerst is Belgisch klimatoloog Wim Thiery (36) genomineerd voor een prijs die zijn verdiensten als jonge wetenschapper in de verf zet, dit keer voor New Scientist Wetenschapstalent 2023. Thiery onderzoekt de impact van klimaatverandering over generaties heen. Ook probeert hij wetenschappelijk onderzoek zo helder mogelijk te vertalen voor iedereen, ook jongeren. Al heeft hij aan die laatste groep blijkbaar weinig werk. Zo liet de professor eerder al optekenen onder de indruk te zijn van de “diepgaande kennis over de klimaatwetenschap” van klimaatactivisten.

Beeld DM

Schakelt advocaten in voor scheiding

Britney Spears, Amerikaans zangeres

Sommige mensen zijn niet in de wieg gelegd voor huwelijksgeluk. Amerikaans zangeres Britney Spears (41) lijkt zo iemand te zijn. Slechts 14 maanden duurde haar huwelijk met Sam Asghari, de man die haar steunde tijdens het proces tegen het bewindvoerderschap van haar vader. Via verschillende Amerikaanse media kwam intussen het nieuws dat de twee willen scheiden en Spears een advocatenteam rond zich aan het verzamelen is. Geen erg lang huwelijk dus, al is het toch een heel stuk langer dan de 55 uur die Spears ooit getrouwd was met jeugdvriend Jason Alexander.