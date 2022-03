Wilt u voor de klas staan? Directeurs vragen het de ouders tegenwoordig aan de schoolpoort

Scholen die moeten vertrouwen op ouders en vrijwilligers om de boel draaiende te houden: het is geen uitzondering meer nu de spoeling bij leerkrachten dun wordt. ‘Het was ofwel openblijven met de hulp van vrijwilligers, ofwel even sluiten.’

Of ze geen interesse hadden om voor de klas te gaan staan? En anders niemand kenden die dat wel wilden? Eddy Palmers, directeur van de Antwerpse basisschool Via Louiza, sprak enkele dagen geleden aan de schoolpoort ouders aan met een vraag die hij nog nooit eerder gesteld had. Zover is het intussen gekomen.

“Binnenkort start nu effectief iemand die nog geen pedagogische diploma heeft”, zegt hij aan de telefoon. “En vorige week zijn ikzelf en de partner van een leerkracht meegegaan op meerdaagse uitstap omdat er niet genoeg leerkrachten waren.”

Ook zijn collega uit basisschool De Wereldreiziger, Jef Groffen, richtte zich begin dit jaar tot de ouders van zijn leerlingen voor hulp. “Wie van jullie heeft tijd en goesting om ons te ondersteunen? Wie wil eens een dagje voor een klas staan, wie wil de speelplaats bewaking een aantal keertjes overnemen om zo de nog aanwezige leerkrachten pauze te gunnen? Het is een bijzondere vraag, ik weet het, maar het zijn bijzondere tijden.”

Er waren zoveel leraren uitgevallen – hoofdzakelijk door corona – dat de druk op de school enorm was geworden. “Het was op een gegeven moment echt van: ofwel blijven we open met de hulp van vrijwilligers, ofwel moesten we even sluiten”, zegt Groffen.

De school vertrouwt al jaren op de hulp van vrijwilligers voor het voorlezen of samen lezen in kleine groepen. Maar steunen op vrijwilligers om de school draaiende te houden en in extreme gevallen zelfs tijdelijk voor de klas te staan? Dat is nieuw. “We zijn wel ongelooflijk verschoten hoe groot de respons was”, zegt Groffen. “Van studenten die tijdens de bewaking wilden inspringen tot gepensioneerde leerkrachten die een klas een dag voor hun rekening nemen.” Uiteindelijk schoten 25 mensen, gespreid over drie dagen te hulp.

Dat scholen sinds dit schooljaar steeds meer kreunen onder het lerarentekort is gekend. Vooral voor vervangingen is de spoeling dun geworden: leerkrachten die tijdens het jaar uitvallen, kunnen maar moeilijk vervangen worden. In een schooljaar als dit, waarin corona nog stevig huishield, laat zich dat maar al te zeer voelen.

Campagne

Gebeurt het vaak, scholen die op vrijwilligers moeten leunen? De koepels zeggen er geen weet van te hebben. Maar de verhalen van de twee Antwerpse scholen staan niet op zich.

Feit is dat het lerarentekort scholen dwingt om hun blik te verruimen naar andere profielen: afgestudeerde leerkrachten zijn er nu eenmaal niet in overvloed. Ook Groffen erkent dat hij sinds kort meer mensen aanneemt via een zogenaamd Leerkracht in Opleiding-contract (LIO). Het zijn mensen die nog geen pedagogisch diploma hebben, maar zich wel engageren dat te halen.

Dat soort alternatieve wegen richting het lerarenberoep in de kijker zetten, is net wat onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) wil doen via een nieuwe sensibiliseringscampagne ‘Lesgeven is alles geven’. De minister stelde de campagne maandag voor op een Dendermondse school.

Eerder maakte Weyts het via de nieuwe cao ook mogelijk voor scholen om met de uren die ze niet kunnen invullen andere mensen aan te trekken, zonder lerarendiploma. Het is niet de bedoeling dat zij voor de klas gaan staan. Wel kunnen ze leraren ontlasten door taken over te nemen zoals toezicht op de speelplaats of aanwezigheden opnemen.

Ook pleit het stedelijk en gemeentelijk onderwijs (OVSG) al langer voor het gebruiken van onderwijsassistenten. “Dat vind ik ook op de lange termijn een oplossing”, zegt topvrouw Walentina Cools. “Het zijn extra handen in de klas en het is ook een manier om jongeren de kans te geven om alsnog het diploma van leraar te halen. Ik denk dan aan jongeren met een migratieachtergrond en ook jongens. Zij kunnen dan op hun beurt weer rolmodel worden.”